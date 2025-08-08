Servitris/servitör
Matentusiasterna i Stockholm AB / Servitörsjobb / Helsingborg Visa alla servitörsjobb i Helsingborg
2025-08-08
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Matentusiasterna i Stockholm AB i Helsingborg
, Ekerö
eller i hela Sverige
Vasatorps Golfrestaurang söker extra servering- och kioskpersonal två till fem dagar i veckan.
Öppettider är alla dagar i vecka, lunch som kväll samt helger
Vi är en välbesökt anläggning med många gäster, där vi serverar lunch, a la carte och catering.
Du gillar att möta människor, vill utvecklas, noggrann och är flexibel.
Vi som jobbar är ett glatt och piggt gäng som har roligt på jobbet och gillar att ge service och servera god mat och dryck med hög kvalitet.
Du har en positiv attityd och personlighet som är väldigt viktig i vår organisation.
Du behöver ha fyllt 20 år för att du måste kunna vara uppsatt som serveringsansvaring hos kommunen.
Vi är medlem i Visita och har kollektivavtal.
Vi ser helst att du:
• Har erfarenhet av servering och kassa
• Är lyhörd, organiserad, social och stresstålig
• Har lätt för att samarbeta
• Förstår och pratar svenska utan hinder Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: restaurang@vasatorp.golf Arbetsgivare Matentusiasterna i Stockholm AB
(org.nr 556840-0310)
Vasatorpsallén (visa karta
)
253 54 MÖRARP Arbetsplats
Vasatorps Golfrestaurang Kontakt
Maria Wahlbom restaurang@vasatorp.golf Jobbnummer
9450219