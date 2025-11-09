Servitris/Restaurangbiträde
2025-11-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker servitris/servitör/köksbiträde till Restaurang Drina!
Restaurang Drina är en kärleksfull hyllning till Balkan med fokus på hemlagad mat, varm stämning, musik och kultur. Hos oss får gästerna uppleva smaker och traditioner från Balkanhalvön (Fokus på FD Yugoslavien) i en genuin och familjär miljö.
Vi har öppet tisdag till söndag, och nu söker vi dig som vill bli en del av vårt lilla men passionerade team - både du som söker heltid och du som vill jobba extra på helger eller deltid är varmt välkommen att höra av dig!
Vi söker dig som är:
• Social och serviceminded - du gillar att möta människor och få gäster att känna sig välkomna.
• Intresserad av mat och kultur - du behöver inte vara expert på Balkanmat, men vi ser gärna att du har ett öppet sinne och nyfikhet.
• Erfaren inom restaurangbranschen, har du tidigare jobbat med servering eller i kök är det ett stort plus.
Lön enligt övernskommelse!
Fora försäkring finns!
Låter det intressant?
Skicka ett mejl med personligt brev till jobb@cafecapri.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: jobb@cafecapri.se
E-post: jobb@cafecapri.se
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Juvelsa HB
Kronborgsgränd 14
)
164 46 KISTA
Drina Balkan Food & Drinks
Velibor Zivkovic jobb@cafecapri.se 0707925262
9595638