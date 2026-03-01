Servitris
2026-03-01
Är du en person som sprider glädje omkring dig? Vi söker en ny kollega som är varm, omtänksam och har ett hjärta av guld. Om du trivs i en miljö där service och mänsklig kontakt står i centrum, kan det vara dig vi söker!
Om rollen
Vi är en lunchrestaurang belägen på Verkö, där vi varje dag serverar en uppskattad lunchbuffé till personal från de närliggande företagen. Vi letar nu efter en engagerad kollega som vill hjälpa oss att skapa en välkomnande atmosfär för våra gäster.

Dina arbetsuppgifter
• Kassatjänst: Välkomna gäster och hantera betalningar på ett vänligt sätt.
• Matsal och hygien: Hålla restaurangen ren, fräsch och inbjudande.
• Köksassistans: Enklare förberedelser i köket vid behov.
• Mat/Fika leverans: Leverans av mat till företag i närområdet.
Vem är du?
För oss är din personlighet helt avgörande. Eftersom våra gäster främst är stamkunder, söker vi dig som är genuint snäll, social och utåtriktad.
Vi söker dig som:
• Är hjärtlig och har ett mjukt sätt - du bryr dig om både gäster och kollegor.
• Är positiv och glad - du bidrar till en härlig stämning i matsalen.
• Är noggrann och ansvarsfull - du tar egna initiativ och ser till att allt är i ordning.
• Trivs med ett högt tempo under lunchtimmarna.
Behärskar svenska och engelska i tal (för kassa och kundkontakt).

Om tjänsten
• Anställningsform: Tillsvidareanställning eller extra vid behov.
• Omfattning: Ca 50-75% (dagtid under vardagar).
Plats: Verkö.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: hecheng7836@163.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare Sunny Forever AB
Verkövägen 102
371 65 LYCKEBY

Arbetsplats
Verkö lunch och catering Jobbnummer
9769692