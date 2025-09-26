Servitörer & servitriser sökes
2025-09-26
Är du vår nya service stjärna !
Nu söker vi på Vellinge Schenken i Vellinge ny medarbetare i service.
Vi söker dig som är stresstålig, gillar högt tempo och är noggrann. Tidigare erfarenhet från restaurang eller café är högst meriterande men inget krav då urval sker på företaget. Det är dina personliga egenskaper vi värdesätter högst.
Hos oss kommer du att ingå i ett erfarenhet gäng där alla jobbar som ett team. Erfarenhet efterfrågas, men vi ser helst att du har någon tidigare erfarenhet från ett serviceyrket.
Arbetsuppgifter
Servis
Service i restaurang samt lättare städ.
Försäljningen vid bord samt, avhämtning.
Du som söker
Söker du en extra inkomst under studierna?
Vill du jobba inom service?
Kan jobba kvällar och helger några dagar i veckan?
Fördel med utbildning eller erfarenhet i branschen
Flexibel, glad och snabb
Flytande svenska i tal och skrift är ett krav.
Tjänsterna omfattar heltid men även deltid
Plats
Järnvägsgatan 1, 235 31 Vellinge. Ligger mittemot Blomsterhandel på andra sidan gatan.
Hur
Ansök med CV och personligt brev. Tjänsterna tillsättes löpande. Ange om du söker till matsal eller kök. Välkommen att ansöka idag vi ser fram emot att jobba med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: schenkenvellinge@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Personal servis". Arbetsgivare Chen, Fu Jun
Järnvägsgatan 1 (visa karta
)
235 31 VELLINGE Arbetsplats
Chen Fu Jun Kontakt
Verkställande Direktör
Fu Jun Chen chen.fujun1969@hotmail.se Jobbnummer
9529532