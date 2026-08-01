Servitör/servitris till nyöppnade Söderhamn 1620
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2026-08-01
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Är du en erfaren servitris eller servitör som brinner för service? Då vill vi träffa dig!
Söderhamn 1620 är en nyöppnad restaurang och bar i hjärtat av Söderhamn med fokus på hög service, kvalitetsmat och en trivsam atmosfär. Nu söker vi en erfaren servitris eller servitör som vill bli en del av vårt team. Heltid / DeltidPubliceringsdatum2026-08-01Dina arbetsuppgifter
Servering av mat och dryck
Ta emot beställningar och ge gästerna bästa möjliga service
Kassahantering
Samarbete med kök och bar
Säkerställa att restaurangen håller hög standard och är välkomnande
Vi söker dig som
Har minst 2 års erfarenhet av servering
Är serviceinriktad, positiv och stresstålig
Kan arbeta kvällar och helger
Är ansvarstagande och tycker om att arbeta i team
Talar svenska. Engelska är meriterande.
Vi erbjuder
En spännande tjänst i en nyöppnad restaurang
Ett härligt arbetslag
Möjlighet att utvecklas tillsammans med verksamheten
Lön enligt överenskommelse
Anställningsform: Heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Arbetsplats: Söderhamn 1620, Söderhamn
Ansökan: Skicka ditt CV och en kort presentation. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
mail
E-post: info@1620.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan 1620". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Presticia AB
(org.nr 559387-8621)
Nygatan 1 (visa karta
)
826 32 SÖDERHAMN Arbetsplats
Söderhamn 1620 Jobbnummer
10017891