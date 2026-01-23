Servitör/servitris till Grand Soleil
Grand Hôtel är en plats där personalen gör skillnad och tillsammans skapar vi, med passion och stolthet, minnesvärda upplevelser för våra gäster. Grand Hôtel är ett helägt dotterbolag till FAM AB och det enda hotellet i Sverige som är med i Leading Hotels of the World.
Under sommaren 2023 öppnade Grand Hôtel en ny restaurang: Grand Soleil, med Stockholms bästa solläge på Blasieholmen i Stockholm. Grand Soleil är en året runt restaurang som under sommarperioden blommar ut lite extra. Köket har influenser från franska och italienska Rivieran och serverar brunch, lunch och middag.
Vi söker efter flera servitriser/servitörer som vill arbeta extra mellan februari till april samt heltid mellan maj och september.
OM ROLLEN
I tjänsten som servitör / servitris kommer du ansvara för egen station med ordertagande, kassa och en säker överblick över ditt ansvarsområde. Du följer våra Leading standards gällande att leverera en femstjärnig service. Du är gästernas främsta kontakt under deras besök och ansvarar för att säkerställa gästnöjdhet och merförsäljning. För att passa in i denna roll behöver du därför vara en mångsidig och kunnig servitör / servitris med något års vana från à la carte servering med egen station. Vidare behöver du ha förmågan att kunna överblicka vad som händer samtidigt som du snabbt kan växla mellan arbetsuppgifter för att finnas på plats där du behövs.
Det kommer stundtals att krävas en hel del arbete och att vara stresstålig och lösningsorienterad är därför ett måste. För rätt person kommer det att vara både utvecklande, givande och framför allt väldigt roligt. Arbetstiderna varierar och fördelas på såväl morgnar, dagar, kvällar och helger.
VEM ÄR DU?
I vår internationella miljö finns gäster från hela världen och ett krav är att du obehindrat talar svenska och engelska. Ytterligare språk är meriterande.
Som person är du positiv, strukturerad och passionerad.
Minst ett år som servitör med egen station och egenansvar - gärna med internationell erfarenhet.
Du har dokumenterad utbildning inom yrket alternativt motsvarande dokumenterad erfarenhet.
Vi söker dig som är självgående, strukturerade och har mycket energi.
Hög social kompetens och som brinner för uppgiften att ge våra gäster en fantastisk service.
Alla som arbetar hos oss måste ha fyllt 18 år samt tala och skriva god svenska och engelska. Fler språk i denna internationella miljö är naturligtvis ett plus.
VI ERBJUDER
En spännande utmaning och stimulerande arbete i ett Sveriges mest ikoniska hotell med över 300 anställda.
En internationell arbetsplats med en levande kultur och stor mångfald bland både kollegor och gäster
Arbetsplatsen är placerad på hotellet där vi har högt i tak och en stor variation i arbetsuppgifter
Extraanställning (behovsanställning) med omgående start & heltid mellan maj till september.
Lön enligt avtal och tillträde snarast möjligt.
Vi genomför bakgrundskontroller som del av vår rekryteringsprocess.
