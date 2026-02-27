Servitör/Servitris Heltid

Monsai AB / Servitörsjobb / Karlskoga
2026-02-27


Visa alla servitörsjobb i Karlskoga, Lekeberg, Degerfors, Nacka, Storfors eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Monsai AB i Karlskoga

Vi söker en serviceinriktad servitör/servitris till vår bistro på heltid. Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att du har god förståelse för servicearbete, är ansvarstagande och vill utvecklas inom yrket.

Publiceringsdatum
2026-02-27

Dina arbetsuppgifter
Ta emot gäster och ta beställningar
Servering av mat och dryck
Kassahantering
Brygga kaffe och enklare drycker
Hålla ordning i serveringsytor
Disk och enklare förberedelser vid behov
Samarbete med kök och övrig personal

Kvalifikationer
Svenska och engelska i tal
Förmåga att arbeta strukturerat och i ett högt tempo
Ansvarstagande och punktlig

Dina personliga egenskaper
Vänlig och välkomnande
Hjälpsam och positiv
Serviceinriktad med gott bemötande

Vi erbjuder:
Heltidsanställning
Introduktion och möjlighet att utvecklas
Trivsam verksamhet

Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetstid: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Karlskoga

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: gamlapumphusetkarlskoga@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Monsai AB (org.nr 559062-3301)
Strandparksvägen 7 (visa karta)
691 44  KARLSKOGA

Jobbnummer
9769063

Prenumerera på jobb från Monsai AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Monsai AB: