Servitör/Servitris Heltid
Monsai AB / Servitörsjobb / Karlskoga Visa alla servitörsjobb i Karlskoga
2026-02-27
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
Vi söker en serviceinriktad servitör/servitris till vår bistro på heltid. Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att du har god förståelse för servicearbete, är ansvarstagande och vill utvecklas inom yrket.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Ta emot gäster och ta beställningar
Servering av mat och dryck
Kassahantering
Brygga kaffe och enklare drycker
Hålla ordning i serveringsytor
Disk och enklare förberedelser vid behov
Samarbete med kök och övrig personalKvalifikationer
Svenska och engelska i tal
Förmåga att arbeta strukturerat och i ett högt tempo
Ansvarstagande och punktligDina personliga egenskaper
Vänlig och välkomnande
Hjälpsam och positiv
Serviceinriktad med gott bemötande
Vi erbjuder:
Heltidsanställning
Introduktion och möjlighet att utvecklas
Trivsam verksamhet
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetstid: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Karlskoga Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: gamlapumphusetkarlskoga@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Monsai AB
(org.nr 559062-3301)
Strandparksvägen 7 (visa karta
)
691 44 KARLSKOGA Jobbnummer
9769063