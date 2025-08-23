Servitör/servitris: Extra kvällar/luncher och helger
Lin Zhu's Restaurang i Örebro AB / Servitörsjobb / Örebro
2025-08-23
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
i Örebro
Kina Muren är en asiatisk restaurang med inriktning Kina. Vår signum är vår buffé, vilket ca 90% av gästerna väljer. Vi söker efter dig som gillar jobba med människor. Erfarenhet är absolut inget krav, utan vi är mer ute efter personlighet som visar god attityd, glatt humör och förmåga att vilja lära sig. Stresstålighet, flexibilitet, insikt i branschen och förmåga att hantera flera saker samtidigt är meriterande. Tillgänglighet och närhet till restaurangen likså.
Vi söker dig som kan jobba extra.
Arbetsuppgifter - bemöta gäster, ta beställning, servera och ta hand om gäster. Torka av och se till att allt är i topptrim, inför nya gäster. Kassahantering, samt enklare underhåll av lokal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
E-post: jobb@kina-muren.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör/servitris". Arbetsgivare Lin Zhu's Restaurang i Örebro AB
(org.nr 556680-6963)
Drottninggatan 15 (visa karta
)
702 10 ÖREBRO Jobbnummer
9472648