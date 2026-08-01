Servitör / Servitris
Sälen Restauranger AB / Servitörsjobb / Malung-Sälen Visa alla servitörsjobb i Malung-Sälen
2026-08-01
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Stöten fortsätter att växa i rasande takt. Med flera omfattande investeringar de senaste åren som bland annat nytt snökanonsystem, ny stollift, nya skidbackar och fler boenden tar vi nu sats mot ännu en fantastisk säsong. Till vintern står vi inför en inspirerande utmaning som vi behöver hjälp med – att toppa föregående rekordsäsong med en ännu bättre!
Här i Stöten jobbar alla avdelningar tätt ihop i en familjär gemenskap vilket per automatik gör att vi har fantastiskt roligt på jobbet. Ta chansen att arbeta i en oslagbar fjällmiljö som inte bara innebär Sälens bästa skidåkning utan även unika erfarenheter och vänner för livet. Bli en del av Stöten-familjen du också!
Är du en glad förmåga med restaurangutbildning samt tre års yrkeserfarenhet, eller motsvarade yrkeserfarenhet som vill serva gästen på daglig basis? Då ska du ansöka om att bli kypare hos oss. Här erbjuds ett kul, utmanande jobb i högt tempo. Har du körkort och bil samt kunskaper om Caspecos kassasystem ser vi det som ett plus. I tjänsten ingår:
Traditionellt serveringsarbete,servering av mat och dryck till våra gäster, så som á la carte, lunchservering och banketservering.
Öppning och stängning som sker korrekt enligt anvisning.
Att vara kunnig om aktuell meny samt dryck.
Att vara väl insatt i lagen om ansvarsfull alkoholhantering.
Att kassahantering utförs noggrant och hanteras på korrekt vis.
Bemöta och behandla våra gäster och kollegor med respekt och vänlighet.
Aktivt arbeta med att hålla baren och restaurangen ren och snygg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör / Servitris". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sälen Restauranger AB
(org.nr 556852-5504)
Granfjällsstöten (visa karta
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780 67 SÄLEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sälen Restauranger AB Jobbnummer
10017624