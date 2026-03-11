Servitör/Servitris
Hamnboden i Roslagen AB / Servitörsjobb / Uppsala Visa alla servitörsjobb i Uppsala
2026-03-11
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hamnboden i Roslagen AB i Uppsala
Le Parc är en à la carte-restaurang med bar. Vår restaurang är belägen i centrala Uppsala, ett par kvarter norr om Uppsala Universitet och Uppsala Domkyrka. Le Parc ligger i Börjeparken, även kallad Finn Malmgrens plats.Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Servering och bararbete.Kvalifikationer
Erfarenhet, helst från branschen eller från något serviceyrke.Övrig information
Möjlighet finns att komma överens om ett personligt schema som passar just dina förutsättningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Personlig möte eller på mobil 072303 73 53
E-post: info@leparc.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hamnboden i Roslagen AB
(org.nr 556657-0544)
Torsgatan 15 (visa karta
)
753 14 UPPSALA Arbetsplats
Le Parc Rest. Jobbnummer
9791938