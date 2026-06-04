C-chaufför till Svanlövs Renhållning!
Professionals Nord Norra Norrland AB / Fordonsförarjobb / Luleå Visa alla fordonsförarjobb i Luleå
2026-06-04
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Vill du ha ett chaufförsjobb med kundkontakt och ett härligt team? Nu söker vi dig som vill arbeta som C-chaufför hos Svanlövs Renhållning. Här får du möjligheten att bli en del av ett sammansvetsat gäng och arbeta med distributionskörning till företagskunder i Luleå, Boden och omkringliggande områden.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Svanlövs Renhållning en C-chaufför. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Svanlövs Renhållning under de första 6 månaderna. Intentionen är att du därefter på sikt ska bli direktanställd hos företaget, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och kundens önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till matilda.lindfors@pn.se
(mailto:matilda.lindfors@pn.se
)
Arbetsuppgifter
Arbetet innebär distributionskörning till företagskunder i Luleå, Boden och närliggande områden. Du levererar gods till kunder inom bland annat markentreprenad, VVS och andra verksamheter. Rollen innebär daglig kundkontakt där du blir en viktig representant för företaget ute hos kund.
Du utgår från Luleå och arbetar dagtid mellan kl. 07.00–16.00, måndag till fredag.
Vi söker dig som
Har C-körkort och giltigt YKB
Har goda kunskaper i svenska
Trivs med kundkontakt och service
Är ansvarstagande och noggrann
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen. Du är en person som samarbetar bra med andra och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Samtidigt är du flexibel och har inga problem med att anpassa dig om körlinjer eller arbetsuppgifter förändras. Du tar ansvar för ditt fordon och arbetar på ett strukturerat och professionellt sätt.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Matilda Lindfors
#chaufför #Ckort
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på matilda.lindfors@pn.se
(mailto:matilda.lindfors@pn.se
) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650)
972 54 LUELÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svanlövs Renhållning Kontakt
Konsultchef
Matilda Lindfors matilda.lindfors@pn.se +46701407818 Jobbnummer
9948489