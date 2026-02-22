servitör/servitris
Servitör / Servitris sökes till Bellissimo
Bellissimo söker nu en erfaren och serviceinriktad servitör/servitris som vill bli en del av vårt härliga team!
Vi är en restaurang med passion för god mat, kvalitet och personlig service. Hos oss står gästens upplevelse alltid i fokus och vi söker dig som brinner för att ge det lilla extra.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av servering (krav)
Är stresstålig och trivs i ett högt tempo
Har god samarbetsförmåga och positiv attityd
Är ansvarstagande och professionell
Talar svenska (ytterligare språk är meriterande)Publiceringsdatum2026-02-22Dina arbetsuppgifter
Ta emot beställningar och servera mat & dryck
Ge gästerna professionell och personlig service
Säkerställa att restaurangen håller hög standard
Arbeta tillsammans med kök och kollegor för bästa möjliga gästupplevelse
Arbetstiderna inkluderar kvällar och helger.
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till uppsala@bellissimo.nu
.
Vi ser fram emot att höra från dig ! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: uppsala@bellissimo.nu Arbetsgivare Bellissimo Restaurang AB
