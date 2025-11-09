Servitör / Servitris
Le Pain Francais Brasserie AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2025-11-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Le Pain Francais Brasserie AB i Göteborg
Servitörer sökes till Le Pain Français Brasserie - Bli en del av vårt passionerade team!
Vi söker dig som älskar mötet med människor, brinner för service och vill vara med och skapa fantastiska upplevelser för våra gäster!
Vem är du?
Du är motiverad, positiv och trivs i ett högt tempo tillsammans med kollegor i ett starkt team. Du har minst ett års erfarenhet av servering och har goda kunskaper om mat och dryck. Dessutom har du en naturlig känsla för service och gillar att sälja det lilla extra som gör gästens upplevelse oförglömlig.
Vad erbjuder vi?
En energifylld arbetsplats med härlig stämning.
Stora möjligheter att utvecklas inom företaget - vi satsar på våra medarbetare!
En chans att jobba i en expansiv organisation där du kan växa och avancera.
Fantastiska kollegor och en trygg arbetsmiljö.
Vill du vara en del av vår resa? Läs mer om oss på www.lepainfrancais.se
och skicka in din ansökan redan idag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Mail
E-post: jobb@lepainfrancais.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servering Extra". Arbetsgivare Le Pain Francais Brasserie AB
(org.nr 556892-9466)
Östra Larmgatan 20 (visa karta
)
411 06 GÖTEBORG Jobbnummer
9595595