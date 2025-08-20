Servitör/Servitris
M42 Food AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2025-08-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos M42 Food AB i Stockholm
Vi söker en positiv och driven Servitör/Servitris med service känsla, tempo och erfarenhet av branschen Du är förstås punktlig, trivs i en miljö där det är mycket att göra och du har en positiv inställning. Vi ser gärna att du har ett par års erfarenhet av servering inom a la carte i kombination med en fantastisk personlighet. Välkommen med din ansökan till en riktigt härlig arbetsplats. Alla är välkomna att njuta av god georgisk mat Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
info@geohouse.se
E-post: info@geohouse.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M42 Food AB
(org.nr 556806-5741)
Drottningholmsvägen 322 (visa karta
)
167 31 BROMMA Jobbnummer
9468266