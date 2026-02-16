Servitör Eller Servitris Dox/drbc
Drbc AB / Servitörsjobb / Alingsås Visa alla servitörsjobb i Alingsås
2026-02-16
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Drbc AB i Alingsås
Heltid. Märk mejlet med "Servitör/Servitris DOX".
Dox är en fransk-italiensk takbistro med internationell atmosfär, belägen precis vid järnvägsstationen med en fantastisk utsikt över Alingsås. Vi har nu haft öppet i över två år - och vår resa har bara börjat!
Hos oss möts mat, dryck och service i en livfull miljö där vi alltid strävar efter att överträffa gästernas förväntningar. Vi tror att det är människorna som gör skillnaden - därför är din personlighet lika viktig som din erfarenhet.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Ta emot beställningar från gäster och ge rekommendationer om mat och dryck.
Servera mat och dryck på ett professionellt och effektivt sätt, samt säkerställa att gästerna är nöjda under hela måltiden.
Hälsa på gäster och skapa en positiv atmosfär för att ge en minnesvärd upplevelse.
Rengöra och förbereda borden för nästa sittning, inklusive att fylla på bestick och glas.
Hantera kassasystem och betalningar, samt säkerställa att alla transaktioner registreras korrekt.
Följa upp kundnöjdhet genom att samla feedback och hantera eventuella klagomål professionellt.
Arbeta tillsammans med köks- och barpersonal för att säkerställa en smidig och effektiv service.
Hålla arbetsområdet rent och organiserat enligt gällande hygien- och säkerhetsföreskrifter.Kvalifikationer
Erfarenhet inom restaurangbranschen, i en servitörsroll, krävs.
God kommunikativ förmåga och förmåga att interagera med gäster på ett vänligt och professionellt sätt.
Kännedom om menyer och drycker för att kunna ge bra rekommendationer till gäster.
Förmåga att arbeta under press och hantera flera beställningar samtidigt, särskilt under rusningstid.
Serviceinriktad och positiv inställning med fokus på att skapa en trevlig gästupplevelse.
Bra samarbetsförmåga och förmåga att arbeta effektivt i team.
Flexibilitet och tillgänglighet för att arbeta kvällar och helger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
mejl
E-post: info@dox.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör/Servitris DOX". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Drbc AB
(org.nr 559328-1867)
Järnvägsgatan 11 (visa karta
)
441 32 ALINGSÅS Arbetsplats
DOX Kontakt
VD
Marko Jovanovic info@dox.nu Jobbnummer
9744105