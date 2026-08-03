Servitör
Babord Hamnkrog & B.B AB / Servitörsjobb / Norrtälje Visa alla servitörsjobb i Norrtälje
2026-08-03
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Vi söker servitörer till Babord Hamnkrog på heltid och deltid.
Kravspecifikation – Servitör/Servitris
Vi söker en engagerad och serviceinriktad servitör/servitris till vår restaurang i Grisslehamns Marina.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av servering (meriterande men inget krav om du har rätt inställning).
Är glad, positiv och sätter gästen i fokus.
Är snabb, stresstålig och trivs i ett högt arbetstempo.
Är pålitlig, ansvarsfull och kommer i tid.
Har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Talar svenska eller engelska. Fler språk är meriterande.
Är minst 18 år.
Boende
Eftersom arbetet huvudsakligen är förlagt till kvällar och helger är det viktigt att du:
Bor i närområdet eller
Är beredd att flytta in i vårt enkla personalboende på anläggningen. Boendet består av stugor med gemensamt servicehus.
Arbetstider
Främst kvällar och helger.
Extra arbetspass kan förekomma under vardagar och högsäsong.
Timanställning med möjlighet till fler timmar under sommarsäsongen.
Vi erbjuder
Ett roligt och omväxlande arbete i en populär marina- och restaurangmiljö.
Ett härligt team med högt tempo och god sammanhållning.
Möjlighet till personalboende för dig som inte bor i närområdet.
Personalrabatt på mat under arbetstid.
Vi söker personer med rätt attityd, hög arbetsmoral och ett genuint intresse för service. Hos oss är det viktigare att du vill lära dig och gör ditt bästa än att du har många års erfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
Mail
E-post: tone@grisslehamnsmarina.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Babord Hamnkrog & B.B AB
(org.nr 559049-9397)
Ekbacksvägen 22 (visa karta
)
764 56 GRISSLEHAMN Arbetsplats
Babord Hamnkrog & B B AB Jobbnummer
10019566