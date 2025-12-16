Servitör
Finnhamns Arkipelag AB / Servitörsjobb / Österåker
2025-12-16
Vem söker vi?
Ute i matsalen är var vi ger våra besökare en upplevelse och vi ser därför att du är en glad och social person som brinner för service. Du trivs med att jobba för besökaren, oavsett om det är på krogen, vår Takbar eller under något av de evenemang vi har på ön.
Du har en naturlig fallenhet för service och vill jobba i krogmiljö.
Som servis ser vi att du har minst två års erfarenhet och gärna restaurangutbildning.
Du är van att jobba i ett högt tempo i alla lägen utan att tappa fokus på gästen.
Du vill och ser fram emot att jobba i skärgården under sommaren och är en naturlig lagspelare.
Några av dina dagliga arbetsuppgifter:
Ha hand om en station med matgäster och ge alla bra service och en bra matupplevelse.
Ha grundläggande kunskap om maten och drycken i vår meny.
Kunna arbeta med andra som ett team i matsalen.
Vara stresstålig.
Ha grundläggande kunskap om servering.
Duka upp och av matsalen.
Boende: finns på ön.
Lön: enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.
Visstidsanställning.
Finnhamn är ett naturreservat längst ut i mellanskärgården. På ön finns krog, butik, kiosk och 267 bäddar i vandrarhem och stugor.
Vi ser gärna att ledig personal använder sig av utegymmet, badar, lånar kajaker, SUP och kanske kör en beachvolleybollmatch, eller brännboll.
Waxholmsbolaget har flera turer till och från ön varje dag.
Låter detta som något för dig?
Tveka inte med att söka, urvalet sker löpnade, så skicka in din ansökan så fort som möjligt.
Vi har en ansökningsprocess som ligger digitalt i framkant och som låter dig ansöka direkt från din mobil på bara några få minuter utan varken CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens, och avslutningsvis göra en kort video-presentation.
Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finnhamns Arkipelag AB
(org.nr 556565-4166) Jobbnummer
9646941