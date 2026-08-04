Servisstjärna till Villa Foresta
Stockholm Meeting Selection AB / Servitörsjobb / Lidingö Visa alla servitörsjobb i Lidingö
2026-08-04
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Servispersonal 50 % & 70 % till Villa Foresta
Vill du vara med och skapa upplevelser som gästerna minns långt efter att de checkat ut?
Villa Foresta är en av Stockholms mest unika destinationer. Här möts hotell, restauranger, barer, möten, musik och människor i en miljö där service, värdskap och omtanke står i centrum.
Nu söker vi engagerade medarbetare till vårt restaurangteam för tjänster på 50 % och 70 %.
Vi letar efter dig som älskar mötet med människor, brinner för service och vill vara en del av ett team som tillsammans skapar något alldeles extra.
Om rollen
Som servis på Villa Foresta är du en viktig del av gästupplevelsen. Du arbetar i våra restauranger, barer och vid event, där du ansvarar för att varje gäst känner sig sedd, välkommen och omhändertagen.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Servering av mat och dryck• Beställningar och kassahantering• Merförsäljning och rekommendationer till gäster• Förberedelser, dukning och service under event och middagar• Att tillsammans med kollegorna skapa en varm och professionell atmosfär
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av servering och gärna à la carte• Är positiv, ansvarsfull och lösningsorienterad• Trivs i ett högt tempo och samarbetar väl med andra• Har en naturlig känsla för värdskap och service• Talar svenska och engelska obehindrat• Har fyllt 18 år
Erfarenhet av Visbook är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
• En av Sveriges mest spännande arbetsplatser inom hotell och restaurang• Möjlighet att utvecklas tillsammans med engagerade kollegor och ledare• Löpande coaching och utbildning• Friskvårdsbidrag• Ett team där gemenskap, glädje och kvalitet står i fokus
Anställning
• Tillsvidareanställning på 50 % eller 70 %• 6 månaders provanställning tillämpas• Arbetstider dagtid, kvällar och helger• Lön enligt avtal
Välkommen till Villa Foresta
Hos oss handlar service om mer än att servera mat och dryck. Det handlar om att skapa minnesvärda möten och upplevelser för varje gäst, varje dag.
Villa Foresta. En plats att längta tillbaka till. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Meeting Selection AB
(org.nr 556817-9799)
Herserudsvägen 22 (visa karta
)
181 50 LIDINGÖ Kontakt
Rekryterare
Robert Gynne robert.gynne@nasbyslott.se Jobbnummer
10022106