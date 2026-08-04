Redovisningekonom till några uppdrag

LexMe Legal AB / Redovisningsekonomjobb / Landskrona
2026-08-04


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Publiceringsdatum
2026-08-04

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en Redovisningsekonom för ett tidsbegränsat uppdrag på 20 dagar med huvudsakligt fokus på bokslut och bokslutsarbete. Arbetsuppgifterna omfattar avstämningar, bokslutsjusteringar, momsavstämning, upprättande av bokslut och årsredovisning. Även löpande bokföring och övriga redovisningsuppgifter kan förekomma. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas snabbt, så vänta inte med din ansökan.

Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av självständigt bokslutsarbete.
Erfarenhet av både Fortnox och Visma.
Goda kunskaper i svensk redovisning och moms.
Noggrann, strukturerad och självgående.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: sabahat@lexme.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
LexMe Legal AB (org.nr 559513-4528)
Kungsgatan 19 (visa karta)
261 31  LANDSKRONA

Jobbnummer
10022104

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