Servispersonal till restaurang i Göteborg!
Älskling AB / Servitörsjobb / Göteborg
2025-11-13
***Ange referens "HRserv" i din ansökan***
Vill du jobba i en livlig restaurangmiljö och ge våra gäster en fantastisk upplevelse? Vi söker nu en servitör/servitris som vill bli en del av vårt team.
Som person har du hög arbetsmoral, är stresstålig och organiserad. Du gillar att ge service, är social och har ett stort intresse för restaurangbranschen.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att ta beställningar, servera mat och dryck samt se till att våra gäster trivs.
Arbetstider vi har öppet alla dagar i veckan från lunch fram till sen kväll. Du behöver därför vara flexibel med dina arbetstider. Tjänsten kan innebära både dag- och kvällspass samt arbete under helger.
Tjänstens omfattning Heltid.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HRserv".
Detta är ett heltidsjobb.
Etablerad restaurang i centrala Göteborg
