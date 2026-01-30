Servispersonal till Norrbyskärs Museum 2026
Vill du arbeta i en historisk miljö där varje dag bjuder på varierande uppgifter? Är du serviceinriktad och intresserad av att kombinera restaurangarbete med historiska gästupplevelser? Då är detta jobbet för dig!
Vi tar in kandidater löpande så tveka inte att söka.
Norrbyskärs Museum är ett av Umeås mest uppskattade sommarbesöksmål, känt för sin rika historia och unika skärgårdsmiljö.
Om rollen
Som servispersonal på Norrbyskärs Museum arbetar du främst med klassiskt servisarbete i vår restaurang - servering av mat och dryck, bemötande av gäster och att bidra till en trivsam och professionell restaurangupplevelse.
Restaurangen en del av öns helhet, där historien löper som en röd tråd. I mötet med våra gäster kan du därför också komma att dela enklare berättelser om Norrbyskärs historia och vardag, och vid behov medverka i dagliga guidningar med tåg runt ön.
Tjänsten passar dig som trivs i serviceyrket. Tidigare erfarenhet av servering är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personligt engagemang och viljan att ge våra gäster en minnesvärd upplevelse.Dina arbetsuppgifter
Servering av mat och dryck med fokus på service och gästbemötande.
Öppning och stängning av museet & restaurang.
Köra vårt minitåg runt ön
Diskplock & städ
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av servering
Ett intresse för historia och berättande
Ett naturligt värdskap och en positiv inställning
Förmåga att samarbeta och bidra till en god laganda
En vilja att se varje gäst och skapa en välkomnande helhetsupplevelse
Praktisk information
Säsongsarbete, sommaren 2026
Arbetstid: onsdag-söndag
Plats: Norrbyskärs Museum, Hörnefors
Tillträde: Juni 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
