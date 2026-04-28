Servispersonal till Mormors Bistro
Mormors Bistro ligger vid Stora Rörs hamn på Öland - en plats där sommaren, havet och god mat möts.
Hit kommer gäster för att njuta av avslappnade kvällar, luncher i solen och middagar med utsikt över vattnet. Vi skapar en miljö där känslan är varm, personlig och avslappnad - men där service alltid håller hög nivå.
Nu söker vi personal till serveringen inför säsongen 2026 - både för sommarjobb och extra vid behov. Publiceringsdatum2026-04-28Om tjänsten
Som servispersonal hos oss är du en viktig del av gästupplevelsen och restaurangens ansikte utåt. Du arbetar i en livlig miljö där tempo, service och kvalitet står i centrum.
Dina arbetsuppgifter innefattar att välkomna gäster, ta beställningar, servera mat och dryck samt se till att varje gäst får en smidig och minnesvärd upplevelse.
Du blir en del av ett sammansvetsat team där samarbete, kommunikation och arbetsglädje är en självklar del av vardagen.
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för service och människor
Trivs i ett högt tempo och kan hantera stress på ett bra sätt
Är noggrann och uppmärksam på detaljer
Är flexibel, lösningsorienterad och en lagspelare
Har en positiv inställning och bidrar med bra energi
Meriterande:
1-3 års erfarenhet från restaurang eller service
Erfarenhet av à la carte-servering
Intresse för mat och dryck
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och inställning, ditt engagemang är minst lika viktigt som din erfarenhet.
Vad vi erbjuder:
Hos oss får du arbeta i en inspirerande miljö där service, kvalitet och gemenskap står i fokus. Du blir en del av ett team som stöttar varandra, trivs tillsammans och har roligt på jobbet.
Lön enligt kollektivavtal
Boende finnsSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänster kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka in:
CV
Personligt brev
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: thomas.lonnberg@mormorsoland.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Atina Enterprises AB
(org.nr 556876-8104), https://www.mormorsihamnen.se/
Stora Rörs Hamnplan 9 (visa karta
)
386 95 STORA RÖR Kontakt
Thomas Lönnberg thomas.lonnberg@mormorsoland.se Jobbnummer
9881402