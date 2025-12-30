Servispersonal sökes
2025-12-30
Just nu söker vi förstärkning till vårt matsalsteam!
Rice är en familjär restaurang belägen på en av Stockholms mest attraktiva och centrala adresser. Här är en mötesplats med en avslappnad och varm känsla där gäster kan avnjuta en unik, utsökt och oförglömlig asiatisk upplevelse. Vår meny med inspiration från olika delar av Asien såsom Kina, Japan, Thailand och Vietnam återspeglar århundraden av matlagning. Så hos oss är det väldigt viktigt att man som anställd har ett genuint intresse av att vilja förstå och lära sig mycket om den asiatiska matkulturen.
Hos oss går det undan, så att kunna hålla ett högt tempo är ett måste.
Älskar du att träffa nya människor och precis som vi blir lyckliga av att få ge gästerna en förstklassig service och en upplevelse som gör de lyckliga? Är du utåtriktad och positiv? Har antingen erfarenhet inom serviceyrken eller har som intresse för att lära sig om yrket.
Känner du att det stämmer in på dig, maila in ditt cv och berätta lite om dig själv.
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
