Servispersonal - Sommarjobb & Tillsvidare

Skapa Mossbymagi med oss!
Är du redo att sprida glädje, hälla vin och servera med stil? Nu söker vi dig som vill vara med och lyfta gästupplevelsen på våra à la carterestauranger till nästa nivå, både under sommaren och på längre sikt, i rollen som servispersonal.
VEM ÄR DU?
Som servispersonal på Mossbylund och Bongska Huset är du en central del i att skapa magiska gästupplevelser. Du tar emot gäster med värme, guidar dem genom menyn och ser till att varje rätt och dryck serveras med omsorg och precision. Á la carte-servering och vinmatchning är en del av vardagen på Mossbylund, medan Bongska Huset är mer som en mysig kvarterskrog där du serverar mat och dryck med hjärta och omtanke i en avslappnad atmosfär. Oavsett plats använder du din kunskap och ditt engagemang för att lyfta hela måltidsupplevelsen och se till att varje gäst lämnar med ett leende.
Du samarbetar nära kök och kollegor i disken, bidrar till ett effektivt serviceflöde och ser till att varje gäst lämnar med ett leende.
För att vara framgångsrik i denna roll ser vi gärna att du:
• Har tidigare erfarenhet av servering, gärna à la carte - Är flexibel och trivs med både dag- och kvällspass - Har körkort och tillgång till bil eller annat fordon - Kan kommunicera på svenska och/eller engelska
Vi värdesätter alltid personliga egenskaper framför erfarenhet. Det viktigaste är att du är en riktig Mossbylundare i hjärtat: glad, positiv och inte rädd att bjuda på ett leende.
VEM ÄR VI?
Beläget på Skånes absolut vackraste sydkust, är Mossbylund med sin lillasyster Bongska Huset i Abbekås Hamn, unika platser med en familjär arbetsmiljö där vi strävar efter att skapa en trivsam och kreativ atmosfär. Vi värnar om korta beslutsvägar som ger utrymme för innovation. Vi är kollektivavtalsbundna och en Svanenmärkt arbetsplats som särskilt värnar om miljön. Här får du kollegor som delar din passion för service och som tillsammans med dig vill skapa Mossbymagi för alla våra gäster.
DETTA ERBJUDER VI
Hotell Mossbylund och Bongska Huset erbjuder fantastiska kollegor och en familjär stämning där vi tillsammans strävar efter att erbjuda våra gäster en fantastisk upplevelse varje gång.
Vi söker dig som vill jobba 80%, antingen enbart under sommaren, eller tillsvidare, med arbete både vardag och helg.
Lön enligt avtal mellan HRF och Visita:
Standard Fr.o.m 1 april 2025; 149,46 kr/h Fr.o.m 1 april 2026; 153,64 kr/h
Med 6 års erfarenhet eller mer Fr.o.m 1 april 2025; 160,56 kr/h Fr.o.m 1 april 2026; 167,31 kr/h
Är du under 20 år enligt följande tabell:
Fr.o.m 19 år Fr. 1 april 2025; 121,51 kr/h Fr. 1 april 2026; 124,92 kr/h
Fr.o.m 18 år Fr. 1 april 2025; 112,42 kr/h Fr. 1 april 2026; 115,56 kr/h
Fr.o.m 17 år Fr. 1 april 2025; 107,85 kr/h Fr. 1 april 2026; 110,87 kr/h
Under 17 år Fr. 1 april 2025; 98,87 kr/h Fr. 1 april 2026; 101,64 kr/h
Vi tycker självklart att lönen är viktig, men här på Mossbylund blir jobbet extra magiskt tack vare stämningen, teamet och alla minnesvärda gäster du får träffa!
Som anställd får du även njuta av personalförmåner som fantastisk restaurangmat, träning, spabehandlingar och övernattning till rabatterat pris.
REDO ATT ANSÖKA?
Känner du att Mossbylundare låter som något för dig? Då ser vi fram emot din ansökan och att kanske få välkomna dig till vårt magiska team i sommar! Vi hörs!
