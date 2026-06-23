Servis timanställning Gränsö slott
Gränsö Slott AB / Servitörsjobb / Västervik Visa alla servitörsjobb i Västervik
2026-06-23
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gränsö Slott AB i Västervik
Gränsö slott, ostkustens vackraste arbetsplats söker en servis till vår a la carte restaurang.
Gränsö slott är en familjeägd anläggning med hotell, spa och stor restaurang med både fine dining, events, många bröllop, fester och konferenser.
Vi återinvesterar hela tiden i vår verksamhet och har senaste året byggt ett helt nytt stort kök och frukostrum för att kunna leverera ännu bättre matupplevelse till våra gäster.
Vi vill utöka vårt servisteam med en erfaren servis med goda kunskaper om dryck, mat och service. Vi söker efter dig som älskar möter med gästen. Du bör vara en god kommunikatör, människokännare och drivs av merförsäljning, att alltid vilja leverera det lilla extra som gästen kanske inte förväntat sig.
Du är en bra kollega som tycker om att jobba i team, vi hjälper och stöttar varandra som en självklarhet. Du är noggrann och ser detaljer, och är en trygg person som kan ta ledarroller när det behövs. Du är ansvarsfull och tar arbetet på stort allvar.
I Västervik finns ett brett utbud av aktiviteter och fantastiska naturupplevelser, för dig som kan tänka dig att flytta hjälper vi självklart till att hitta boende.
Tjänsten är timanställning och passar dig som studerar eller har annat arbete på deltid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7960328-2067639". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gränsö Slott AB
(org.nr 556356-1637), https://gransoslott.teamtailor.com
Gränsö castle (visa karta
)
593 92 VÄSTERVIK Arbetsplats
Gränsö Slott Jobbnummer
9975999