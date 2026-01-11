Servis till fjällen
2026-01-11
Servitris/Servitör till Ski Club by Bräjks i Björnrike
Vill du arbeta i en unik fjällmiljö där gästernas upplevelse alltid står i centrum? Ski Club by Bräjks söker nu förstärkning i matsalsteamet. Här blir du en del av ett engagerat team med café, restaurang, pub och nöjesavdelning under samma tak.Publiceringsdatum2026-01-11Dina arbetsuppgifter
Servera mat och dryck i restaurang, café, pub och after ski.
Ta emot beställningar och ge gästerna ett professionellt och välkomnande bemötande.
Hjälpa till med dukning, avdukning och förberedelser inför service.
Samarbeta nära kollegor i kök och servis för bästa möjliga upplevelse.
Hantera bokningar, betalningar och gästfrågor.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av restaurang eller serviceyrke (meriterande men inte ett krav).
Är positiv, energisk och stresstålig.
Trivs i ett högt tempo och är flexibel.
Är serviceinriktad och tycker om att möta människor.
Talar svenska eller engelska.
Körkort och bil är meriterande men inte ett krav
Vi erbjuder
En arbetsplats med stark teamkänsla i en unik fjällmiljö.
Varierande arbetsuppgifter med både lunch, kväll och afterski.
Personalboende i Björnrike eller Vemdalen by.
Anställning enligt kollektivavtal.
Tillträde: Snarast
Omfattning: Heltid / Deltid, säsong
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande!Kontaktuppgifter för detta jobb
Joel & Pernilla Sjelin
Björnrike Ski Club by Bräjks / Bräjks Matbar AB jobb@brajks.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: jobb@brajks.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "servis". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bräjks skiclub AB
(org.nr 559125-6747), http://www.brajks.se
Björnrike fjällvägen 100 (visa karta
)
846 94 VEMDALEN Arbetsplats
Ski Club by Bräjks Jobbnummer
9677300