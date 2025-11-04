Servis Sthlm Söderort med bil
RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till allt från kommuner till hotell och festvåningar.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke.
Om jobbetVi har turen att jobba med otroligt olika typer av kunder - allt från Stockholms finaste festvåningar och stora banketter till roliga à la carte-restauranger och härliga lunchställen. Arbetsplatserna finns främst i Stockholms innerstad, men vi får också uppdrag utanför city. Just nu söker vi särskilt personal som bor i södra Stockholm och har tillgång till bil, eftersom flera av våra kunder ligger i områden som är lättast att nå med egen transport. Tjänsten passar perfekt för dig som vill kombinera jobbet med studier eller ett annat arbete.
Vem är du?Tycker du om att utvecklas, arbeta i olika miljöer och kliva utanför din comfort zone? Vi söker dig som har erfarenhet från servering och/eller event. Du kan bära tre tallrikar och är bekväm med att duka och duka av bord. Erfarenhet av fatservering/Silver service är mycket meriterande men inget krav. Du har yrkesstolthet och en attityd som är både professionell och personlig.
Varför jobba hos RA Hospitality?Om du gillar att arbeta på olika arbetsplatser, själv bestämma hur mycket eller lite du vill jobba och utveckla din servicekompetens genom kurser - då är vi rätt för dig! Vi erbjuder alla våra anställda rabatterade träningskort och hotellrabatter i hela Norden.
Utbildning Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer, bland annat i samarbete med Restaurangakademien.
Trygga villkor med kollektivavtal Hos oss ingår försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom får du en konkurrenskraftig lön samt OB-tillägg för obekväma arbetstider. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Omfattning
