Servis som vill lite mer till Magnolia på Södermalm
Gudfar AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2025-08-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gudfar AB i Stockholm
Magnolia är en restaurang och bar med asiatiskt kök. Vi är mest kända för våra Bao - ångkokta bröd med läckra fyllningar - och vårt dryckessortiment präglas av hantverksvin och -öl samt klassiska cocktails.
Vi har stark kulturprägel med konstutställningar, bok- och skivreleaser och andra event. Vår lokal ligger i Stockholms vackraste trappa med utsikt ner mot Mariatorget på Södermalm. På sommaren är uteserveringen full från lunch till sen kväll.
Vi söker nu en ny kollega som, utöver att ge våra gäster förstklassig service, tycker om att vara delaktig i helheten. Hos oss finns möjlighet att ta mer ansvar inom områden som beställningar, bokningar, kampanjer, sociala medier och event - beroende på dina styrkor och intressen.
Vi är ett tajt sammansvetsat gäng som värdesätter samarbete - även med köket. Du bör vara social, noggrann och van vid att ta initiativ. Det är en fördel om du gillar asiatisk mat, har koll på drycker och trivs med att arbeta nära gästerna. Är du dessutom kulturintresserad kommer du passa extra bra in hos oss.
Vi ser givetvis att våra gäster är vår viktigaste komponent - och att de alltid lämnar Magnolia med känslan av att vilja komma tillbaka.
Tjänsten tillsätts så fort vi hittar rätt person.
Plats: Mariatorget, Södermalm
Ansök till: jobb@magnoliastockholm.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: jobb@magnoliastockholm.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gudfar AB
(org.nr 556772-3639), http://www.magnoliastockholm.se
Blecktornsgränd 9 (visa karta
)
118 24 STOCKHOLM Arbetsplats
Magnolia Jobbnummer
9454630