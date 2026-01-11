Servis Extra
2026-01-11
Vi behöver stärka upp vår och sommar med extra servis till våran restaurang.
Arbetsplatsen ligger centralt på Liljeholmstoget i Stockholm.
Jobbet innefattar dag, kväll och vissa helger, dock bra arbetstider, jobbet innebär en del hjälp i kök så som disk och städning efter arbetade pass men huvudsakligen i baren som servering av mat och avplock, öl och vin hantering samt en del drinkar. Maten vi serverar är en typ av kebab med inslag från Sydamerika, Mellanöstern och Europa .
Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet pratar och kan ta instruktioner på svenska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: kebab-ish@mail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis". Arbetsgivare Kebab-ish Liljeholmen AB
(org.nr 556920-2913)
Liljeholmstorget 3 (visa karta
)
117 63 STOCKHOLM Jobbnummer
