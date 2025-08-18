Servis/bartender till Biljardpalatsets nyöppning
2025-08-18
Biljardpalatset söker dig som är en riktigt skön person, har några års erfarenhet av branschen och älskar jobbet helt enkelt.
Som en kollega på Biljardpalatset har du inte en fast station utan du ska ha viljan att arbeta där det just för stunden krävs.
Att du har en grundkunskap inom restaurang/servering är ett krav, barkunskap är en fördel - allt annat nördigt lär vi dig längs med vägen.
Våra kylar är knôkade med öl, vinlistan innehåller över 200 rader och spritskåpet har ett oväntat djup!
Sånt är ju kul men du uppskattar också struktur och har en stark strävan mot att vilja ta din arbetsplats framåt och förstår vikten av ekonomi.
Biljardpalatset har hög målsättning när det gäller kvalité och utveckling och här vill vi att alla bidrar med just det de kan. Du har en stark personlighet som du vågar släppa ut medan du arbetar. Vi har redan idag stor kompetens hos våra kollegor där du får stor hjälp i ditt arbete från din första dag.
Vi söker någon som vill vara en del av vårt härliga gäng främst helger men för rätt person finns det även behov vardagar då vi har öppet alla dagar i veckan.
Som arbetsplats är vi en av Göteborgs mest besökta krogar och vi kan erbjuda en trygg arbetsplats men framförallt kommer du till en arbetsplats som arbetar med "glädje" och "kvalité" som ledord.
Biljardpalatset har hög målsättning när det gäller kvalité och utveckling och här vill vi att alla bidrar med just det de kan. Du har en stark personlighet som du vågar släppa ut medan du arbetar. Vi har redan idag stor kompetens hos våra bartendrar där du får stor hjälp i ditt arbete från din första dag.
Vi söker någon som vill stötta upp på helger och vardagar och för rätt person finns det även fler dagar då vi har öppet alla dagar i veckan.
Som arbetsplats är vi en av Göteborgs mest besökta krogar och vi kan erbjuda en trygg arbetsplats men framförallt kommer du till en arbetsplats som arbetar med "glädje" och "kvalité" som ledord. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: josephine@palatset.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Märk ansökan med "Servis"".
(org.nr 556229-1913)
Ekelundsg 11
403 16 GÖTEBORG Arbetsplats
Biljardpalatset Göteborg AB Jobbnummer
9463503