Servis
Göteborgsfamiljen AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-07-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgsfamiljen AB i Göteborg
Made In China
Är en asiatisk bistro och cocktailbar inspirerad av Chinatown i New York. Menyn bygger på pan-asiatiska smårätter och dim sum som delas vid bordet.Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Vi söker en erfaren servis som trivs med högt tempo, älskar mötet med gästen och vet att riktigt bra service handlar om att vara närvarande.
Som servis hos oss är du en viktig del av den upplevelsen. Du läser av gästen, guidar när det behövs och låter gästen själv sätta takten för kvällen.
Du arbetar nära kök och bar i ett högt tempo där god kommunikation och samarbete är en självklar del av vardagen. Vi söker dig som har erfarenhet av servering och som känner dig trygg i att leverera personlig service även när restaurangen är full.
Hos oss blir du en viktig del av ett sammansvetsat team där vi arbetar tillsammans för att skapa en restaurangupplevelse som känns både professionell och avslappnad. Vi vill att våra gäster ska känna sig välkomna från första ögonkastet till sista "tack för ikväll", och som servis är du en stor del av den upplevelsen.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av servering i restaurang.
Är trygg i ett högt tempo och behåller lugnet när det är mycket att göra.
Är lyhörd och har lätt för att läsa av olika gäster och sällskap.
Tycker om att guida gäster genom mat- och dryckesupplevelsen utan att ta över.
Har ett genuint intresse för mat, dryck och värdskap.
Är en lagspelare som bidrar till en positiv energi och ett gott samarbete.
Vill vara med och skapa en levande restaurang där gästerna känner sig välkomna att stanna kvar och njuta av kvällen.
Omfattning: 80%
Lön: Efter överenskommelse
Sista dag att ansöka är Urval sker löpande.
Arbetstiderna styrs av verksamhetens öppettider.www.Madeinchina.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8140682-2120667". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgsfamiljen AB
(org.nr 556718-5417), https://jobb.goteborgsfamiljen.se
Made In China (visa karta
)
413 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgsfamiljen Jobbnummer
10014645