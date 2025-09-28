Servis
2025-09-28
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Vi strävar efter att ha hög standard på allt vi levererar, service, mat och dryck. På alla våra restauranger.
Vi söker servitriser, minst 18 år, som har ett genuint intresse av mat och dryck, med hög servicekänsla, glatt humör och med gästen i fokus! Du ska även vara stresstålig under högt tempo. Du har erfarenhet av bordsservering samt kunna kommunicera i svenska och/eller engelska. Om du har jobbat i en cocktailbar, ser vi också det som en merit.
Utbildning är meriterande men dock inget krav då vi fäster större vikt på personliga egenskaper och praktiskt kunskap.
Arbetet är på kvällar och helger. Passar därför perfekt om du vill jobba extra vid sidan av studier. Möjlighet till heltid. Timlön enligt kollektivavtal.
ANSÖKAN
Har du några frågor så kontakta gärna Michelle på mejl: jobb@junglethai.com
Mejla din ansökan med CV till Michelle, så snart som möjligt! Vi kallar lämpliga kandidater till intervjuer löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: jobb@junglethai.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Service". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Scavico AB
(org.nr 556429-5417)
Trädgårdsgatan 9 (visa karta
)
553 16 JÖNKÖPING Arbetsplats
Jungle Thai Restaurang & Bar Kontakt
Personalchef
Michelle Luu michelle@junglethai.com 076-008 90 28 Jobbnummer
9529754