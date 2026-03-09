Servicevärd
Vill du ha ett jobb som känns meningsfullt och där dina idéer tas på allvar?
Välkommen till Åstorps kommun.
Hos oss arbetar du i en modig och framtidsinriktad organisation där vi prövar nya vägar och utvecklar våra verksamheter tillsammans. Våra medarbetare upplever hög tillit i vardagen till sina chefer, till varandra och till uppdraget. Här får du förutsättningar att ta ansvar, påverka ditt arbete och bidra med dina idéer.
Vi tror på ett tillitsbaserat ledarskap där chefer lyssnar, ger stöd och skapar utrymme för utveckling. Oavsett roll är du med och gör skillnad för invånare, kollegor och kommunen som helhet.
Åstorps kommun ligger naturnära i nordvästra Skåne med goda pendlingsmöjligheter och är en del av Familjen Helsingborg, vilket ger fler möjligheter till samarbete, utveckling och kompetensutbyte.
Tillsammans skapar vi värde varje dag.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Är du en praktisk problemlösare som vill vara med och forma framtidens servicekontor i vårt nya kommunhus? Vi söker en engagerad kollega som tar ansvar för allt från daglig service till viktiga demokratiska processer.
Om rollenSom servicevärd hos oss i Åstorps kommun har du en nyckelroll i att få vardagen att fungera. Tjänsten är varierad och innefattar både fasta rutiner och periodiska projekt av stor vikt för kommunen. Du ansvarar för praktiska och administrativa uppgifter som gör att våra lokaler, resurser och interna flöden fungerar smidigt.En unik del i denna tjänst är vår kommande flytt till ett nytt kommunhus om några år. Här får du chansen att vara med och delvis utforma hur servicefunktionen och de praktiska flödena ska se ut i våra nya lokaler.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Post- och logistik: Ansvar för in- och utgående post samt varumottagning samt eventuella returer.
• Arkiv och material: Ansvara för struktur och ordning i centralarkivet enligt gällande rutiner samt inköp och lager av kontorsmaterial.
• Allmän service: Möblering, enklare drift och underhåll av kommunkontor och utrustning samt felanmälan.
• Valet: Praktiskt arbete och logistikstöd vid genomförande av allmänna val.
• Utveckling: Vara delaktig i planeringen av vaktmästeriets roll och lokaler inför flytten till det nya kommunhuset.
Vem är du?Vi söker dig som är serviceinriktad, praktiskt lagd, självgående och trivs med ett rörligt arbete. Du är prestigelös och ser möjligheter i förändring och är flexibel. Har god samarbetsförmåga och är kommunikativ.
Du skall ha:
B-körkort, då det förekommer körning i tjänsten.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, då interna och externa kontakter förekommer och det behöver även upprättas skriftlig dokumentation och systemhantering.
Det är meriterande att ha:
Grundläggande teknisk förståelse, för att kunna arbeta i system och kunna ta hand om kommunens kopiatorer och liknande behövs en grundläggande teknisk förståelse.
Tidigare erfarenhet av servicearbete eller vaktmästeri, erfarenheter från liknande servicearbeten som visar på förståelse för rollen.
Vad vi erbjuder:
• Kompetensutveckling efter behov
• 2 000 kronor i friskvårdsbidrag per år
• Möjlighet att semesterväxla, vilket innebär att du byter semesterersättning mot extra semesterdagar.
• Introduktionsdag och digital introduktion för dig som nyanställd
