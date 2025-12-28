Servicevärd 2026
Kasta loss mot nästa äventyr - Arbeta ombord som Servicevärd i sommar!
Är du redo för ett jobb som inte liknar något annat? Som Servicevärd hos Stena Line blir havet din arbetsplats - full av energi, gemenskap och upplevelser.
Som Servicevärd bidrar du till våra gästers upplevelse. Du kan placeras inom hotell, restaurang eller butik - ibland i ett område, ibland i flera, beroende på fartyg och behov.
Våra arbetsområden:
Hotell - Här skapar du trivsel och komfort för våra gäster. Du städar hytter och gemensamma ytor, bäddar inför nya avgångar och ser till att våra gäster känner sig välkomna och omhändertagna. Det kräver noggrannhet, tempo och en känsla för service.
Restaurang - I våra restauranger, barer och caféer arbetar du med bordsservering, kassa, disk och plock. Här händer mycket på kort tid - du trivs i ett högt tempo, gillar att samarbeta och att ge gästerna en upplevelse som gör resan minnesvärd.
Butik - I butiken är du både säljare och rådgivare. Du ser till att hyllorna är välfyllda, skyltningen inspirerande och gästerna får hjälp att hitta sina favoriter - från godis och parfym till dryck och souvenirer.
Vad vi erbjuder
Att arbeta ombord på ett av våra fartyg är något alldeles extra. Här skapas livslånga vänskapsband där varje dag bjuder på nya upplevelser. Du bor och arbetar ombord en vecka i taget, följt av en betald ledig vecka i land.
Säkerheten kommer alltid först. Innan du börjar får du en grundlig utbildning i säkerhet, service och livet till sjöss. Våra utbildningar startar i februari 2026.
Vem är du?
Vi söker dig som är välkomnande, omtänksam och pålitlig - tre värderingar som genomsyrar allt vi gör.
Du trivs i mötet med människor, gillar att ta ansvar och bidrar till en positiv stämning bland gäster och kollegor. Att arbeta ombord kan innebära ett högt arbetstempo och många olika uppgifter - en miljö som är både utmanande och rolig.
Dina måsten
- Minst ett års arbetserfarenhet (heltid) inom städ, hotell, restaurang och/eller butik
- Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
- Simkunnig
- Minst 18 år
- Giltigt pass eller nationellt ID-kort
- Tillgänglig för schemaläggning under hela perioden juni-augusti enligt behov (minimum 3 veckors arbete á 6 veckor betalt under sommarperioden.)
- Tillgänglig för utbildningar under våren 2026
Meriterande:
- Utbildning inom hotell, restaurang eller turism
- Fler språk
Bra att veta
- Våra svenskflaggade fartyg utgår från Göteborg, Halmstad och Trelleborg, och du ska kunna utgå från samtliga hamnar.
- Våra fartyg och linjer skiljer sig åt - både i storlek och reslängd - vilket gör att arbetet som Servicevärd kan se olika ut beroende på vilket fartyg du blir placerad på.
- Du arbetar och bor ombord under en vecka, följt av en betald ledig vecka i land.
• Mat och hytt ingår - hytterna kan ibland delas med en kollega, och ombord lagas god och varierad mat av våra kockar.
- Du förväntas kunna arbeta inom alla våra serviceområden.
- Arbetstiderna varierar - dag, kväll och natt.
- Vid anställning krävs läkarundersökning och drogtest, enligt vår alkohol- och drogpolicy.
• Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi komma att genomföra bakgrundskontroller.
En rättvis rekrytering - utan CV eller personligt brev
Vi får in många ansökningar till våra tjänster, och vill ge alla samma chans att visa vad de kan. Därför använder vi en CV-lös rekryteringsprocess, där fokus ligger på dina färdigheter, erfarenheter och potential.
Efter att du svarat på våra urvalsfrågor och uppfyller kraven, får du möjlighet att göra tester som första steg i rekryteringen. Detta hjälper oss att göra en rättvis bedömning - vi vill lära känna dig och din potential, inte bara din ansökan.
Rekryteringsprocessens alla moment: Urvalsfrågor i samband med din ansökan -> Tester -> Digital gruppintervju -> Enskild intervju -> Anställningserbjudande -> Läkarundersökning -> Introduktionsdag -> Säkerhetsutbildning -> Digitala utbildningar -> Introduktionsdagar ombord
Intresserad?
Tjänsten är en säsongsanställning med start enligt överenskommelse men senast v.24. Vi förväntar oss att du kan och vill jobba heltid under sommaren -2026 (minimum 3 veckors arbete, vilket blir totalt 6 veckors betalt arbete). Urval och intervjuer kommer att pågå löpande. Sista ansökningsdatum är den 31a mars. Vi har kollektivavtal med SEKO.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta våra rekryterare på: jobb@stenaline.com
Vi undanber oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Om Stena Line
Som ledaren inom hållbar sjöfart har Stena Line Europas största linjenätverk och fokuserar på transport av både passagerare och frakt. Vi är redan över 5,200 medarbetare över hela Skandinavien, runt om i Storbritannien och Baltikum och det är tillsammans vi skapar vår framgång. Resan börjar med oss! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb.
Stena Line Scandinavia AB
(org.nr 556231-7825), http://stenaline.se Arbetsplats
Stena Line Jobbnummer
9664066