Servicetekniker VVS
2026-04-10
Eskilstuna
Servicetekniker - VVS på Mälarsjukhuset i EskilstunaPubliceringsdatum2026-04-10Om företaget
Mälarsjukhuset i Eskilstuna är ett av Region Sörmlands största sjukhus. Sjukhuset består av både äldre byggnadsdelar och en ny högteknologisk sjukhusbyggnad på cirka 45?000 kvm utvecklad för framtidens vårdprocesser. Fastighetsservice projektleder, bygger och utvecklar stora och komplexa projekt i känslig sjukhusmiljö. Vi ansvarar för avancerade tekniska system och måste säkerställa hög driftsäkerhet årets alla dagar - en förutsättning för trygg och säker vård.Arbetsuppgifter
Som servicetekniker inom VVS kommer du att vara en nyckelperson i att säkerställa driftsäkerhet, funktion och utveckling av sjukhusets tekniska installationer. Du arbetar i en komplex miljö med allt från planerat underhåll till akuta insatser, med patientsäkerheten i fokus.
Arbetsuppgifter utförs i första hand på Mälarsjukhuset samt närliggande vårdcentraler men kan även förekomma i andra delar av Region Sörmlands sjukhus och resor sker då på arbetstid.
Beredskapstjänst kan komma att ingå i tjänsten, beroende på verksamhetens behov.
I rollen som VVS-tekniker kommer du bland annat att:
• Utföra felavhjälpande underhåll, t.ex. byte av ventiler, pumpar och kritiska komponenter.
• Arbeta med rondering, tillsyn och skötsel av VVS-installationer.
• Hantera akuta åtgärder som vattenläckage, avloppsstopp och systemfel.
• Utföra planerat underhåll enligt fastställda rutiner.
• Säkerställa funktion och drift i VVS-system både självständigt och tillsammans med kollegor.
• Installera ny utrustning och bidra med driftstöd i projekt.
• Vid behov utföra arbete inom andra teknikområden.
• Arbeta i nära samarbete med vårdpersonal, drifttekniker, projektledare och entreprenörer.
Din Kompetens
• Har stark känsla för sekretess och integritet i vårdmiljö.
• Är strukturerad, lugn och lösningsorienterad i driftkritiska situationer Är noggrann, metodisk och lösningsorienterad.
• Har ett tryggt och professionellt förhållningssätt i ditt arbete.
• Är serviceinriktad och trivs med att vara en del av ett team.
• Har god samarbetsförmåga och en positiv attityd.
• Klarar av att kommunicera tekniska frågor på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
• Tar ansvar för serviceleveransen och motiveras av utveckling och förbättring.
• Gymnasial utbildning inom VVS eller motsvarande teknisk inriktning.
• Alternativt motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• God datorvana och förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
• B-körkort.
• Erfarenhet från sjukhus- eller annan samhällskritisk miljö är meriterande.
• Erfarenhet av arbete med styr- och reglerteknik eller ventilation.
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt arbete där du gör direkt skillnad för vårdens drift och säkerhet.
• Möjlighet att arbeta i en modern sjukhusbyggnad på 45?000 kvm.
• Trygga villkor och kollektivavtal.
• Ett engagerat och kompetent fastighetsteam.
• Möjlighet till beredskapstjänst för dig som trivs med ansvar.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Vardagar kl. 7-16.
Information om tjänsten lämnas av
Gruppchef Fastighetsservice Norra
Myggan Persson, 070-259 01 23, myggan.persson@regionsormland.se
Fackliga företrädare nås via Kontaktcenter, 016-10 32 00.
Kom och jobba hos oss på Regionservice!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-05-07.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RVLS-26-045".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING
Region Sörmland
9847020