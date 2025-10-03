Servicetekniker Ventilation OVK
2025-10-03
Är du ett yrkesproffs som brinner för service och ordning och reda? Vill du dessutom bli en del av en organisation som främjar utveckling och där du som medarbetare har en mycket viktig roll i Bravidas tillväxtresa? Nu söker vi en Ventilationstekniker till vårt team i Trollhätttan. Välkommen med din ansökan!
Ditt nya jobb
Som ventilationstekniker på Bravida arbetar du självständigt i många olika typer av serviceuppdrag. Ingen dag är den andra lik. I jobbet kommer du att planera, samordna och utföra service åt våra olika kunder. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:
• Service av ventilationssystem i fastigheter och anläggningar
• Utföra OVK-besiktningar
• Felsök av ventilationsanläggningar
• Driftsättning av ventilationssystem
• Injusteringar av ventilationsanläggningar
• Daglig kontakt med våra kunder
• Lämna förslag till kund på förbättringar av ventilationssystem
Rollen som ventilationstekniker innefattar ett stort ansvar då du är ansvarig för att utföra alla uppdrag enligt våra högra krav på kvalité och säkerhet. Du kommer även ha mycket kontakt med beställare, konsulter, kontrollanter och leverantörer. I rollen som ventilationstekniker arbetar du självständigt och har ett stort förtroende i projekten du arbetar med, i denna tjänst kommer du även ha en servicebil som du själv ansvarar för. Du erbjuds en möjlighet på en organisation som främjar den egna utvecklingen och vill att du som medarbetare ska känna en självklarhet över att du är den viktigaste delen i våra uppdrag. Du bidrar även till en god och säker arbetsmiljö, vilket är något Bravida värnar starkt om tillsammans!
Ditt nya team
På ventilationsavdelningen är vi ett starkt team med en tydlig drivkraft mot förbättring. Vår grupp består av personer med stor erfarenhet med gemensamt intresse för service, teknik och nöjda kunder. Vi driver projekt och service på ett sätt där alla på avdelningen förväntas bidra till utveckling och effektivisering.
Vi söker dig som har
• Gymnasieutbildning eller annan relevant teknisk utbildning
• B-körkort
• Kunskap inom styr och reglerteknik
• OVK-behörighet
• Meriterande är, erfarenhet av injustering ventilationsanläggningar
Som person är du en lagspelare och ser goda samarbeten som en självklarhet. Du är driven, engagerad och självgående samt har ett strukturerat arbetssätt och är duktig på att se helheten i projekten du arbetar i. Du är duktig på att leda dig själv och du har en förmåga att se förbättringar och är inte rädd för att lyfta dessa. Du ser det som en självklarhet att leverera god kvalité och hålla uppsatt tidsplan.
Bravida som arbetsgivare
På Bravida är vi stolta över att leverera känslan när allt bara fungerar. Våra medarbetare har byggt förtroende hos våra kunder sedan 1922 genom sitt kunnande och engagemang. Du som medarbetare är hjärtat i vår organisation, och tillsammans ser vi till att leverera tekniska lösningar med högsta kvalitet. Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla känner sig trygga och uppskattade och jobbar ständigt för att göra arbetsmiljön så trygg och bra som möjligt. Din säkerhet kommer först, alltid.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i ditt yrke. Vi hjälper dig att växa i din roll och bli ännu bättre på det du gör. Här arbetar vi tillsammans och stöttar varandra, för vi vet att stora resultat skapar vi bäst tillsammans. Som en del av vårt gäng får du också tillgång till schyssta förmåner som hälsoundersökning och friskvårdsbidrag. Läs mer om hur det är att arbeta på Bravida här.
Hur söker jag jobbet?
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum som är 31 oktober 2025. Du skickar in ditt CV och personliga brev genom att klicka på knappen Ansök nedan.
