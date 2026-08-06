Servicetekniker till Malmö med omnejd
Sportlife M W AB / Maskinreparatörsjobb / Malmö Visa alla maskinreparatörsjobb i Malmö
2026-08-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sportlife M W AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Servicetekniker till Nordic Wellness
Vi är Sveriges största friskvårdskedja med över 450 klubbar och ett växande antal padelanläggningar över hela landet. Med närmare 590 000 medlemmar erbjuder vi ett brett utbud av träning och välmående för alla åldrar – med hög kvalitet, stort hjärta och starkt driv. Vårt mål är att nå 600 klubbar till år 2030.
Nu söker vi servicetekniker till vårt team i Malmö med omnejd. Är du en lösningsorienterad person som gillar ett fysiskt, varierat arbete och vill vara en del av en växande organisation där du gör skillnad varje dag? Då kan detta vara jobbet för dig.
Om rollen
Som servicetekniker på Nordic Wellness är du en viktig del av vårt driftteam och arbetar för att våra klubbar ska hålla högsta kvalitet – både i funktion och i känsla. Ditt arbete är hands-on, varierat och innebär allt från att serva träningsmaskiner, åtgärda fel i fastigheter, bygga om ytor till att hantera akuta åtgärder som kräver snabba beslut. Vårt mål är att nå 600 klubbar till år 2030.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att: 🔧 Utföra reparationer, felsökningar och enklare byggarbeten 🏋️♂️ Se till att våra maskiner fungerar optimalt och säkert 🏢 Ta hand om allmän fastighetsservice och underhåll 🚐 Resa mellan våra klubbar i regionen vid behov 📅 Planera, prioritera och följa upp egna arbetsorder
Vem söker vi?
Vi letar efter dig som: ✔ Har erfarenhet av fastighetsskötsel, bygg eller tekniskt underhåll ✔ Är självgående, lösningsfokuserad och van att ta egna initiativ ✔ Trivs med ett fysiskt arbete i högt tempo ✔ Har god samarbetsförmåga men också gillar att jobba självständigt ✔ Är flexibel och kan ta olika uppdrag med kort varsel ✔ Har B-körkort
Har du gått fastighetsprogrammet eller liknande teknisk utbildning är det meriterande, men det viktigaste är rätt inställning, engagemang och arbetsmoral.
Vad erbjuder vi?
En omväxlande vardag där ingen dag är den andra lik
En stark teamkänsla och engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas inom företaget i takt med vår tillväxt
En inspirerande arbetsmiljö fylld med energi och träningsglädje
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.Publiceringsdatum2026-08-06Så ansöker du
Om du går vidare till slutskedet av rekryteringsprocessen kan en bakgrundskontroll komma att genomföras. Detta sker alltid med ditt samtycke.
För oss på Nordic Wellness är en trygg och hälsosam arbetsmiljö viktigt. Som en del av vårt förebyggande arbetsmiljöarbete tillämpar vi slumpmässiga drogtester.
Urval och intervjuer sker löpande – så vänta inte. Skicka in din ansökan idag och bli en del av Nordic Wellness-familjen, där vi tillsammans lever våra värdeord: FUN 💫 MOVEMENT 🏃 STRONG 💪 TOGETHER 🤝 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8174028-2133362". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sportlife M W AB
(org.nr 556539-9747), https://jobb.nordicwellness.se
Nordic Wellness Malmö Central (visa karta
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211 20 MALMÖ Arbetsplats
Nordic Wellness Jobbnummer
10024050