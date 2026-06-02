Behandlingsassistent/Undersköterska med inriktning psykiatri
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Inom Vård- och omsorgsförvaltningen gör du skillnad varje dag genom att arbeta nära människor och skapa en trygg och meningsfull vardag för Enköpingsborna. Tillsammans skapar vi en trygg och kvalitativ vård och omsorg för våra invånare.
3 plats(er). Publiceringsdatum 2026-06-02

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov kunden har. Du kommer i huvudsak att arbeta med god omvårdnad, service och social samvaro men även dokumentation, planering, vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter och utvecklingsarbeten.
Ditt uppdrag är att ge stöd, struktur och trygghet i vardagen, bland annat genom:
• stöd i personlig omvårdnad och vardagliga aktiviteter
• motiverande samtal och känslomässigt stöd
• hjälp att följa strategier, rutiner och behandlingsplaner
• dokumentation enligt Enköpings kommuns riktlinjer
• samverkan med anhöriga, kollegor och andra professionerKvalifikationer
Vi söker dig som:
• är utbildad undersköterska eller behandlingsassistent
• har specialistutbildning inom psykiatri eller motsvarande vidareutbildning
• gärna har erfarenhet av arbete inom psykiatri, LSS, HVB, öppenvård eller liknande
• har god förmåga att skapa förtroende och bemöta människor med respekt och professionalitet
• är trygg, stabil och kan arbeta både självständigt och i team
• behärskar svenska i tal och skrift
• körkort
• kan cykla
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
För att säkerställa trygghet för våra kunder inom Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter krävs att du uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning. Beställ gärna utdraget via Polismyndighetens webbplats i samband med att du skickar in din ansökan. Utdraget får vara högst sex månader gammalt och ska visas i oöppnat kuvert.
Vilken typ av utdrag beror på tjänstens inriktning:
Om du sökt tjänst som innebär arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning ska du beställa detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Se gärna till att utdraget är beställt så du kan ta med det till intervjun.
Vi använder verksamhetssystemet Life Care, vilket kräver inloggning med Freja eID+. Du behöver därför ha eller skaffa Freja eID+. Mer information ges vid eventuell intervju.
Ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan lämnas ut efter sekretessprövning. Information om hur Enköpings kommun hanterar personuppgifter samt hur du söker med skyddad identitet kan du läsa på vår hemsida: https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329478".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Enköpings Kommun
(org.nr 212000-0282)
745 80 ENKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
Enköpings kommun Vård och omsorg
Enhetschef
Anna Hedin Olsson anna.hedin.olsson@enkoping.se
