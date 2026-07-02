Servicetekniker till HLL i Täby
HLL Hyreslandslaget Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Täby Visa alla maskinreparatörsjobb i Täby
2026-07-02
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Vi tror på att hjälpa varandra, dela kunskap och bygga något starkt tillsammans. Hos oss är du inte bara en del av ett team – du är med och gör skillnad varje dag.
Vi söker just nu en servicetekniker till vår depå i Täby. Som servicetekniker på HLL är du en viktig del av vår verksamhet och ser till att våra depåer har välfungerande maskiner och verktyg för uthyrning.
Om jobbet som Servicetekniker
Som servicetekniker ansvarar du för returhantering, rekonditionering och service av bygg- och handhållna maskiner. Det innebär felsökning, reparationer och underhåll för att kontrollera maskinens funktionalitet och säkerhet. Utöver att ombesörja vår maskinpark ingår det även att ansvara för gården för att se till att vi alltid har ett lättillgängligt och säsongsanpassat sortiment för våra kunder. Du är behjälplig med lastning och lossning av maskiner och tillbehör samt åker vid behov ut med maskiner till kundens projekt eller hjälper dem på plats. En del av rollen innebär även att du har kontakt med kunder via telefon, mejl och personliga möten - därför är det viktigt att du tycker det är givande med kundkontakt och relationsskapande.
Vi söker dig som
Vi söker dig som trivs i en dynamisk arbetsmiljö där du bidrar till en positiv teamkänsla och samarbete för att nå framgång tillsammans. Som person är du social, lyhörd och har lätt för att skapa goda relationer, både med kunder och kollegor. Du arbetar noggrant, har ett öga för kvalitet och kan behålla lugnet och prioritera om vid behov. Framförallt är du en lagspelare som värdesätter samarbete och bidrar till att teamet når gemensamma mål.Publiceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
• Erfarenhet av service- eller verkstadsarbete, gärna inom maskiner eller fordon
• Teknisk förståelse och praktisk vana av felsökning och underhåll
• Truckkort
• Förmåga att hantera verktyg och enklare reservdelsbyte
• Goda kunskaper inom administration och datorvana för servicearbete
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande
• Tidigare yrkeserfarenheter av riv/sanerings-, rekond-, däckbytarroller
• BE-kort
• Utbildning och certifiering i Fallskydd, Säkra Lyft, Ställning samt Lift
• El-lära i form av certifieringar eller utbildningar
Hos oss får du
🤝 Ett sammansvetsat team där vi stöttar varandra 🚀 En varierad vardag med möjlighet att utvecklas 🔧 Arbeta nära teknik, maskiner och kunder 💬 En arbetsplats där din inställning och ditt engagemang gör skillnad
Vi tror på laget före jaget. Att hjälpas åt, dela kunskap och arbeta tillsammans för att skapa både resultat och trivsel är en självklarhet. Vi tror på engagemang, samarbete och att man når längst när man utvecklas tillsammans.
Några av våra ledord
# Klart att det går
# Lita på magkänslan
# Investera är växaSå ansöker du
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Vi önskar dig en härlig sommar! Under semesterperioden kan vår återkoppling ta något längre tid än vanligt, vi återkommer så snart vi kan.Om företaget
Hos HLL Hyreslandslaget får du arbeta i ett av Sveriges ledande maskinuthyrningsbolag, som förser den svenska bygg och anläggningsbranschen med maskiner. Sedan starten 2011 har vi idag 26 depåer runt om i landet, varav 17 finns i Stockholmstrakten. Vi hyr ut bygg- och anläggningsmaskiner samt liftar, bodar och vagnar.
Frågor?
Kontakta ansvarig rekryterare Hanna Luokkamäki på mejladress: hanna.luokkamaki@hllab.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7972372-2082893". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HLL Hyreslandslaget Sverige AB
(org.nr 556887-4753), https://hll.teamtailor.com
Måttbandsvägen (visa karta
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187 66 TÄBY Arbetsplats
HLL Hyreslandslaget Jobbnummer
9989843