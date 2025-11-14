Servicetekniker till Festool
Pike Personal AB / Verktygsmakarjobb / Malmö Visa alla verktygsmakarjobb i Malmö
2025-11-14
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pike Personal AB i Malmö
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
Festool behöver nu stärka upp teamet och PIKE Personal har ännu en gång fått förtroendet att hjälpa dem att hitta deras nya servicetekniker.Publiceringsdatum2025-11-14Om företaget
Festool har sedan 1925 utvecklat och tillverkat innovativa el- och tryckluftsverktyg till snickeri-, bygg-, måleri- och fordonsindustrin. Sedan grundandet har Festool vuxit till ett internationellt marknadsledande företag som fortfarande är familjeägt inom grundarfamiljen. Lokalt har de funnits på svensk marknad sedan 1984 genom sitt huvudkontor i Malmö. De säljer sina produkter genom professionell fackhandel såsom järnhandel, byggmarknad och målerihandel.Om tjänsten
Festool har som mål att vara ett premiumföretag vilket ställer krav på att hålla hög kvalité och ge den bästa servicen till kunderna. De behöver nu förstärka teamet med en servicetekniker och i rollen ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
• Felsöka, serva och reparera handverktyg och semi-stationära elverktyg
• Välja reservdelar och ersätta delar som behövs
• Montering och sluttestning av verktyg
• Kundkontakt med såväl återförsäljare som slutkunder
• Nära samarbete med kundtjänst och andra interna kontaktytor
Du kommer få testa på att reparera en stor bredd av verktyg där din arbetsdag kan erbjuda en variation av olika utmaningar. Som nyanställd servicetekniker på Festool kommer du att bli tilldelad en mentor som stöttar dig i det dagliga arbetet.
Om dig:
För att lyckas i tjänsten som servicetekniker ser vi gärna att du har en mekanik- eller elutbildning och gärna tidigare erfarenhet från rollen som servicetekniker med fördel erfarenhet av att serva och reparera småmaskiner. Vidare har du arbetat i en praktisk roll med felsökning och har god förståelse för att läsa sprängskisser. Du behärskar svenska väl i tal och skrift, det är meriterande om du talar danska men inget krav för tjänsten. Koncernspråket är engelska så du behöver ha förståelse i detta språk. Du är en van datoranvändare, meriterande om du har tidigare erfarenhet av SAP.
För att du ska trivas i tjänsten så drivs du av att ge god service, kommunicerar väl och har en förmåga att förstå kundens behov. Vidare är du en arbetsam doer som får dina arbetsuppgifter genomförda och arbetar lösningsorienterat. Som person är du stresstålig och arbetar strukturerat och självständigt.Övrig information
Uppdragsform: Rekrytering i samarbete med PIKE Personal. Alla frågor hänvisas direkt till PIKE Personal.
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 07.00-16.00, med flextid
Plats: Malmö- Fosie
Lön: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pike Personal AB
(org.nr 556878-0513), http://pikepersonal.se Arbetsplats
PikePersonal Kontakt
Wisal wd@pikepersonal.se 0707209885 Jobbnummer
9606211