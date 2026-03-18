Servicetekniker säkerhet till Securitas Technology, Eskilstuna!
2026-03-18
Securitas Technology - See a different world.
På Securitas Technology drivs vi av viljan att skapa trygghet - med hjälp av den senaste tekniken och genom människorna bakom den. Med över 70 års erfarenhet och en ledande position på marknaden är vi idag en av de största aktörerna inom säkerhetsteknik - både i Sverige och globalt.
Är du tekniskt nyfiken, serviceinriktad och redo för nästa steg i din karriär? Som Servicetekniker hos oss på Securitas Technology får du chansen att arbeta med den allra senaste säkerhetstekniken - samtidigt som du gör en verklig skillnad för samhället och våra kunder.
På Securitas Technology i Eskilstuna kombinerar vi styrkan av ett stort företag med en varm, familjär kultur där varje individ räknas. Hos oss blir du en del av ett högpresterande team där samarbete, teknikintresse och engagemang går hand i hand.
Placeringsort: Eskilstuna. Resor inom regionen är en naturlig del av tjänsten.
Din roll - mer än teknik!
Som servicetekniker är du en viktig del av vårt uppdrag: att skapa trygghet genom innovativa lösningar. Du arbetar med avancerade säkerhetstekniska lösningar (passersystem, inbrottslarm, kameraövervakning och integrerade säkerhetssystem), träffar kunder och bygger relationer - allt med stor frihet under ansvar. Du arbetar med:
• Service och underhåll av våra säkerhetsanläggningar.
• Felsökning, utökningar och programuppdateringar.
• Nära kontakt med kunder i olika miljöer - från kontor till kritisk infrastruktur.
Är det här du?
• Du har gymnasie- eller YH-utbildning, gärna inom el, tele eller IT.
• Erfarenhet av att arbeta i en liknande roll inom teknik/el/service, gärna från säkerhetsbranschen.
• Du har grundläggande kunskap i el/svagström samt nätverk.
• Du talar svenska och engelska och har B-körkort.
• Du är nyfiken på teknik och gillar att lära nytt. (Hos oss går teknikutvecklingen fort och riktas mot IT)
• Tidigare erfarenhet från säkerhetslösningar, installation eller service är ett plus - men inget krav.
Vi tror att du:
• Gillar frihet under ansvar och att planera din egen dag.
• Tar ansvar och vill leverera kvalitet i varje uppdrag.
• Är en relationsbyggare - både med kunder och kollegor.
• Trivs med att ha mycket på gång och ser komplexa problem som spännande utmaningar.
Vi erbjuder dig:
• Utvecklas inom installation och teknik hos Nordens marknadsledare inom innovativ säkerhetsteknik.
• Lära dig av seniora tekniker och arbeta med några av dom mest spännande kunderna i branschen.
• Bli en del av ett företag där alla delar passionen att leverera den bästa lösningen till kunden.
• En prestigelös kultur med fokus på samarbete - det finns alltid någon man kan ringa!
• Här får du vara med och göra skillnad och bidra till ett säkrare samhälle.
Vi ser möjligheter där andra ser hinder. Och vi arbetar varje dag för att göra världen säkrare - tillsammans.
Ansök redan idag genom att klicka på knappen Ansök. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan direkt.
Frågor? Kontakta oss gärna:
Rekryterande chef - Simon Svedén simon.sveden@securitas.com
Rekryteringsspecialist - Ida Häll ida.hall@securitas.com
Facklig kontakt: Riksklubben (SEF) riksklubbenSEF@securitas.com
Läs mer om hur det är att jobba på Securitas Technology här Ansök idag - och See a different world!
Tjänsten kräver svenskt medborgarskap samt godkänd bakgrunds- och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Ersättning
Goda förmåner och konkurrenskraftiga villkor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Securitas Technology Sverige AB
(org.nr 556076-0737), https://www.securitastechnology.com/sv Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9805023