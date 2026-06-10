Vi söker nu en Learning Solution Manager
Adecco Sweden Aktiebolag / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-06-10
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Är du en engagerad specialist inom Learning & Development som brinner för att utveckla människor? Då kan detta vara något för dig!
Vi söker nu en Learning Solution Manager till ett spännande uppdrag hos vår kund inom fordonsindustrin i Göteborg. I rollen kommer du att arbeta brett med lärande och utveckling samt bidra till att skapa moderna och effektiva utbildningsinitiativ som stärker både individer och organisation.
Detta är ett konsultuppdrag på heltid med start i oktober 2026 och pågår till 31 mars 2027, med goda chanser till förlängning.Publiceringsdatum2026-06-10Om tjänsten
Som Learning Solution Manager arbetar du nära verksamheten och fungerar som en brygga mellan affärsbehov och lärandelösningar. I den dagliga rollen innebär det att du har dialog med chefer och stakeholders för att förstå kompetensbehov och utmaningar, och därefter omsätta dessa till konkreta utbildningsinsatser.
Du planerar och koordinerar utbildningsaktiviteter, följer upp genomförda insatser och säkerställer att lösningarna håller hög kvalitet och ger effekt i verksamheten. Rollen innebär även ett nära samarbete med interna experter och externa leverantörer där du driver projekt, anpassar utbildningsmaterial och säkerställer att innehållet är relevant och uppdaterat. En viktig del av vardagen är också att analysera behov, lösa problem och föreslå förbättringar i hur organisationen arbetar med lärande och kompetensutveckling.Dina arbetsuppgifter
Utveckla och underhålla det lokala utbildningsutbudet
Driva projekt för att anpassa och utveckla utbildningspaket utifrån verksamhetens behov
Ansvara för sourcing av utbildningslösningar utifrån verksamhetens behov
Rådgiva verksamheten och ta fram lösningar eller handlingsplaner för att möta affärsutmaningar
Samarbeta med ledning, interna experter och externa leverantörer
Säkerställa moderna och effektiva lärandelösningar
Planera, koordinera och genomföra utbildningsprogram
Om dig:
För att lyckas i rollen tror vi att du har tidigare erfarenhet av att utveckla medarbetare och leda utbildnings- och utvecklingsinsatser. Vi söker dig som är självgående och trygg i att arbeta med flera stakeholders. Du har god analytisk förmåga och drivs av att hitta lösningar som skapar värde i verksamheten. Du trivs i en rådgivande roll och har lätt för att bygga relationer och samarbeta med andra.
Viktigt för tjänsten:
Ca. 2 års erfarenhet av arbete inom learning, utbildning eller kompetensutveckling
Eftergymnasial utbildning inom relevant område (exempelvis HR)
Förmåga att hantera komplexa problem och omsätta dessa i konkreta lösningar
Stark kommunikativ förmåga där tidigare coachingerfarenhet är meriterande
Viktigt att tänka på vid ansökan
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område.
Vi behandlar ansökningar löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Josephine Hjalmarsson via Josephine.hjalmarsson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Ullevigatan 19 (visa karta
)
411 40 GÖTEBORG Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Josephine Hjalmarsson josephine.hjalmarsson@adecco.se Jobbnummer
9957832