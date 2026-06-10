Sjuksköterska till onkologisk akutsjukvård
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2026-06-10
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Vill du arbeta på en högspecialiserad akutvårdsavdelning med fokus på kvalitet och patientsäkerhet? Vi söker en sjuksköterska till vårt engagerade team på Karolinska Comprehensive Cancer Center. Här får du utvecklas i en världsledande miljö där din kompetens gör verklig skillnad för patienterna. Välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
introduktion efter dina förkunskaper och förutsättningar med hospitering på enheter vi samarbetar med
möjlighet att utveckla din kompetens inom omvårdnad och onkologi i en forskningsintensiv miljö
möjlighet till att gå allmän onkologi utbildning 7,5 hp, vidareutbildning som specialistsjuksköterska inom onkologi med betald lön
cytostatikakörkort
ett närvarande ledarskap av omvårdnadschef och samarbete med en klinisk omvårdnadsledare i det dagliga arbetet.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-06-10Om tjänsten
Vi är en onkologisk slutenvårdsavdelning och ingår i Karolinska Comprehensive Cancer Center som är världsledande för vård och forskning inom cancer.
Hos oss på Onkologi 10 vårdas patienter med Lungcancer, bröstcancer och sarkom. Patienterna vårdas för akut uppkomna symtom relaterade till tumörsjukdomen eller biverkningar efter behandling med cytostatika, immunterapi eller strålbehandling.
Våra patienter kommer in via akutflöde, vilket gör varje dag unik och varierande. Denna mångfald ger dig som sjuksköterska en bred kunskapsbas och möjlighet att utvecklas i och leda omvårdnadsarbetet.
Vi värdesätter alla medarbetares kompetens och styrkor. Vi uppmuntrar alla till delaktighet i avdelningens utvecklingsarbete. Du blir en del av ett effektivt team med interprofessionellt samarbete och hög läkartillgänglighet. För oss är det viktigt att du som medarbetare ska känna att du är viktig och kan växa i din yrkesroll. Vi arbetar med att vara en lärorik arbetsplats för både personal och studenter genom kontinuerliga interna utbildningar och föreläsningar på arbetstid. Vi uppmuntrar till fördjupad kunskap och vill ge dig möjlighet till att utveckla din kunskap.
Schemat inkluderar dag, kväll, natt och helgarbete enligt 24/7-avtalet.
Vill du få en fördjupad förståelse för vår verksamhet? Välkommen att hospitera och ta del av arbetet i teamet på nära håll.
Vi söker även timanställda.
Vi söker dig som
är en trygg person med intresse för akutonkologi
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar
tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat
ser helheten och beaktar både det större perspektivet och verksamhetens bästa i dina beslut
har ett genuint intresse för omvårdnad, särskilt inom cancervård
vill bidra till att utveckla omvårdnaden för våra patienter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.KvalifikationerKvalifikationer
Svensk sjuksköterskelegitimation
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete på palliativslutenvårdsavdelning
Erfarenhet av arbete inom onkologi
Erfarenhet av arbete på akutvårdsavdelning
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan – Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Du kan läsa mer om vårt uppdrag inom vård, forskning och utbildning här.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på karolinska.se och följ oss på sociala medier!
Tema Cancer
Tema Cancer är ett av de största områdena inom sjukhuset. Vi utreder, behandlar och vårdar patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi och koagulationssjukdomar.
Här kan du läsa mer om oss.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, N52 Tema Cancer, N526 ME Huvud- hals- lung- och hudcancer Kontakt
Vårdförbundet Karolinska vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se Jobbnummer
9957829