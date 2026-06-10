Säljare till ett starkt och måldrivet team
personverktyg agentur i Skövde AB / Säljarjobb / Skövde Visa alla säljarjobb i Skövde
2026-06-10
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Vill du jobba i ett högt tempo där energi, driv och resultat uppskattas på riktigt?
Vi söker nu fler säljare som vill vara en del av ett starkt team med höga ambitioner och tydliga mål.
Hos oss passar du som gillar att träffa människor, skapa relationer och motiveras av att göra affärer. Du är social, tävlingsinriktad och trivs i en miljö där engagemang och prestation gör skillnad.
Vi söker dig som:
Är målmedveten och driven
Har hög energi och positiv inställning
Gillar att prata med människor och bygga relationer
Trivs med att arbeta mot tydliga mål
Är ansvarstagande och vill utvecklas
Bidrar med rätt attityd och stark lagkänsla
Vi söker personer som vill framåt och utvecklas tillsammans med teamet. Här finns inget utrymme för att luta sig tillbaka – vi söker engagerade personer som vill prestera och bidra varje dag.
Vi erbjuder:
Ett starkt och energifyllt team
Möjlighet att utvecklas inom försäljning
Tydliga mål och goda utvecklingsmöjligheter
En arbetsplats med högt tempo och positiv kultur
provision/bonus
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men rätt inställning och vilja väger tyngst.
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag – vi intervjuar löpande!
Epost: mickivia@personverktyg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: mickivia@personverktyg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare personverktyg agentur i Skövde AB
(org.nr 556677-4906), https://personverktyg.se/
Lillebovägen 5 (visa karta
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549 65 SKÖVDE Jobbnummer
9957830