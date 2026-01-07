Servicetekniker med IT-kompetens till Katedralskolan
2026-01-07
Katedralskolan är Nordens äldsta skola och grundades redan 1085.
Mitt i centrala Lund är skolan lätt att nå med allmänna kommunikationer för våra 1500 elever och 160 anställda. Katedralskolan erbjuder utbildning av högsta kvalitet inom fyra olika högskoleförberedande program. Som servicetekniker har du en nyckelfunktion på vår skola, och ingår i ett team med två andra servicetekniker, IT-tekniker och skolvaktmästare.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Arbetet är varierande och ansvarsfullt med fokus på IT-support och fastighetsnära service i skolmiljö och består i huvudsak av följande delar:
• IT-support: Ge service till elever och personal i IT-frågor, agera användarstöd, felsöka och åtgärda problem med datorer, telefoner, kringutrustning samt hård- och mjukvara. Stötta vid användning av verktyg och system.
• Teknik i undervisningsmiljöer: Säkerställa funktion för datorer, ljud-, bildutrustning, skrivare och annan digital teknik i vardagen, vid provsituationer och evenemang.
• Fastighet & underhåll: Delta i tillsyn av fastigheter (felanmälan, uppföljning av entreprenörer) och utföra enklare felavhjälpande underhåll, reparationer och montering.
• Säkerhet: Arbeta med lås-, larm- och säkerhetsfrågor samt delta i skolans SBA-arbete (brandskyddskontroller och dokumentation).
• Övrigt: Ta emot leveranser, hjälpa till med ommöblering, flyttningar och transporter samt medverka vid lokalanpassningar och renoveringar. Och - som alla anställda vid en skola - bidra till trygghet, trivsel och en god skolmiljö.
Vi söker dig
Vi söker dig som har god servicekänsla, är händig, kreativ och har ett genuint teknikintresse. Arbetet kräver hög samarbetsförmåga och social kompetens.
Du har avslutad gymnasieutbildning, gärna med påbyggnadsutbildning (t.ex. YH) inom IT samt erfarenhet av liknande uppgifter, helst från undervisningsmiljö. Du ska ha goda kunskaper och praktisk erfarenhet av IT-arbete, lås-, larmfrågor och systematiskt brandskyddsarbete (SBA).
Du behöver vara händig, ha förmåga att utföra (ibland tunga) lyft och minst B-körkort. För att arbetet ska fungera behöver du tycka om att arbeta med och bland ungdomar, ha förmåga att skapa goda relationer och kunna lösa problem utan färdig manual.
Tidigare arbete i skolmiljö är meriterande. Tjänsten innebär även administrativt arbete och därför krävs datorvana och förmåga att arbeta i flera olika system parallellt. Du behärskar svenska i såväl tal som skrift. Eftersom vi har ett par hundra engelskspråkiga elever är det viktigt att du talar engelska.
Upplysningar
Om du blir erbjuden anställning ska du kunna uppvisa ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret - så beställ gärna ett registerutdrag redan nu. I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi erbjuder dig
Tjänsten som servicetekniker är ett 1-årigt vikariat, heltidstjänst med semesteranställning och flextid. Normalarbetstiden är 07.00-15.30 men avvikande tjänstgöringstider, i enstaka fall även kväll/helg, kan förekomma. Som anställd i Lunds kommun har du tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmåner i samband med föräldraskap. För denna tjänst tillhandahåller arbetsgivaren arbetskläder.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Katedralskolan är en trivsam arbetsplats mitt i Lunds centrum. Här får du goda kollegor och möjlighet att vara del av ett välfungerande och trevligt serviceteam. Du och teamet arbetar nära bibliotek, lokalvård och administration för att tillsammans ge bästa möjliga service till personal och elever och gemensamt facilitera för att vår verksamhet ska fungera varje dag, året om.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden - med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/12". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Åsa Katarina Björkman asa.bjorkman2@lund.se 046-3597640 Jobbnummer
9672364