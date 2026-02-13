Servicetekniker med inriktning fastighet
Kriminalvården, Anstalten Viskan / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Ånge
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Anstalten Viskan är en sluten anstalt som började ta emot intagna i mars 2025. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. De intagna är sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram eller inom industriproduktion. Anstalten Viskan nås enklast med bil och personalparkering finns till förfogande.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Som servicetekniker på anstalten Viskan ansvarar du för verksamhetsanknuten system- och fastighetsdrift såsom hantering av låssystem och passagesystem, kriminalvårdens överordnade larmsystem, brandlarmsystem. I dina arbetsuppgifter ingår även kontroll och felsökning i kriminalvårdens system kopplat till överfallslarm, Rakel/ radiokommunikation, kameror etc.
För att komma in i arbetet får du en introduktion och ett nära inledande samarbete med servicetekniker på plats. Samverkan sker även med övriga servicetekniker inom verksamhetsområde Saltvik.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar bra med andra människor och tar ansvar för din uppgift. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande samt planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Vidare gör du korrekta avvägningar och prioriteringar i ditt arbete samt har en god förståelse för de fackmässiga aspekterna av arbetet. Du underhåller kontinuerligt din kunskap inom området.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Gymnasieutbildning alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Erfarenhet av arbete inom kriminalvården
* Arbetslivserfarenhet inom fastighet , eller likvärdig arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
* B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har:
* Erfarenhet och/eller utbildning inom andra säkerhetssystem såsom larm, lås, el, tele och bildlagring.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
