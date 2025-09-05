Servicetekniker Martin & Servera - Västerås
2025-09-05
Vill du ha ett fritt och utvecklande arbete där du är med och gör vardagen enklare för Sveriges restauranger? Då kan du vara vår nästa servicetekniker!Publiceringsdatum2025-09-05Om företaget
Martin & Servera är marknadsledande inom restaurangbranschen och levererar mat, dryck och tjänster till restauranger och storkök över hela Sverige. De är över 3 000 engagerade medarbetare som, med omtanke om varandra, deras kunder och vår planet, jobbar för att göra varje dag lite godare.
Martin & Servera tror på mångfald och inkludering - och ser olikheter som en styrka. För oss är det viktigt med en trygg och säker arbetsmiljö, därför utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på våra arbetsplatser.Om tjänsten
Som servicetekniker hos Martin & Servera kommer du vara en del av deras teknikavdelning som består av 14 servicetekniker utspridda över hela landet. De har en stark intern gemenskap där de jobbar tillsammans, stöttar varandra och har roligt ihop - oavsett var i landet de befinner sig.
Du kommer att arbeta ute hos restaurangkunder med felsökning, service, reparation och underhåll av storköksutrustning, såsom diskmaskiner, stekbord och ugnar. Du ansvarar även för installation av både storköksmaskiner och doseringsutrustning, exempelvis för diskmedel. Du ansvarar för hela uppdraget från planering till utfört arbete och du blir en viktig del av vårt helhetserbjudande till kunden.
Du utgår hemifrån med en fullt utrustad servicebil och har Västerås som huvudsakligt arbetsområde, främst i de södra delarna, med vissa resor till andra orter. Övernattningar kan förekomma.Arbetsuppgifter
Installation, felsökning och reparation av storköksutrustning
Underhåll och garantiservice
Kvalitetssäkring av våra egenproducerade kemikalier
Daglig kundkontakt och rådgivning på plats
Självständig planering och rapportering
Vi söker dig som
Vi söker dig som är teknikintresserad, serviceinriktad och trivs med att arbeta självständigt. Du behöver vara lösningsorienterad, noggrann och uppskatta kundkontakt.
Vi tror att du har:
Teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande
Elkunskap - elbehörighet är meriterande
Erfarenhet av storköksmaskiner eller liknande utrustning
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska - fler språk är meriterande
Vana av att arbeta med OfficepaketetÖvrig information
Hos Martin & Servera erbjuds du ett självständigt och varierande arbete i en samhällsviktig bransch, där du gör skillnad varje dag. Du får en trygg anställning i ett stabilt och värderingsdrivet företag med goda utvecklingsmöjligheter inom Axel Johnson-koncernen.
Som medarbetare får du ta del av generösa personalförmåner, såsom friskvårdsbidrag, sjukvårdande bidrag och lunchsubvention. Dessutom blir du en del av ett engagerat team med stark sammanhållning och kollegor över hela landet som stöttar och inspirerar varandra.
I denna rekrytering samarbetar Martin & Servera med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Patricia Contreras på patricia.contreras@kraftsam.se
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
