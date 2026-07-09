Servicetekniker inom luftrening!
Wrknest AB / Maskinreparatörsjobb / Partille Visa alla maskinreparatörsjobb i Partille
2026-07-09
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Vill du ha ett varierande jobb med goda utvecklingsmöjligheter? Nu finns möjligheten att kliva in i en bred roll som servicetekniker, där du utgår från Göteborg och arbetar ute hos kunder runt om i Europa.
Vår kund är ett växande företag som arbetar med installation och service av luftreningsanläggningar för industri och biogasproduktion. Nu ska de växa med en servicetekniker och vi söker därför dig som trivs i en resande tjänst där du både arbetar självständigt och i team.
Dina framtida arbetsuppgifter
I rollen ingår arbete ute hos kund, där du arbetar med allt från service till reparationer och kontakt med kund.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utföra planerad service
Byta ut komponenter
Utföra felsökning och åtgärder vid akuta problem
Hålla dokumentationen uppdaterad i systemet Serviceprotokoll
Nyinstallationer och driftsättning av nya stationer
Vi söker dig som
är självgående, lösningsorienterad och har lätt för att prata med kunder. Du behöver vara praktiskt lagd och trivas med att skruva och lösa tekniska problem på egen hand. Erfarenhet är inte allt och det viktiga är att du har rätt inställning och vill lära dig!Publiceringsdatum2026-07-09Kvalifikationer
B-körkort
Tidigare erfarenhet av tekniskt arbete där du använt verktyg, t.ex. från VVS, kyla, ventilation eller installationsel
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
God datorvana
God kunskap i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av service och underhåll i fält
Kunskap inom felsökning och komponentbyte
Tidigare arbete i dokumentationssystem
Övrig information
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid Placering: Du utgår från Göteborg och besöker kunder runt om i Europa Omfattning: Heltid, dagtid Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställningFöretaget
Vår kund är en ledande aktör inom avancerade lösningar för luftrening och luktbehandling. Genom att kombinera teknisk expertis med miljöfokus levererar de effektiva och hållbara system till kunder över hela Skandinavien. Med stark teamkänsla och internationell prägel erbjuder de en arbetsmiljö där initiativ och ansvarstagande uppmuntras.
Om Wrknest Engineering
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri – alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle – i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och känna dig stolt över ditt arbete. Läs mer på www.wrknestengineering.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7292449-2095387". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), https://careers.wrknest.se
Vasagatan 35 (visa karta
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411 37 GÖTEBORG Arbetsplats
Wrknest Jobbnummer
9998664