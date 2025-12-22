Servicetekniker Helsingborg - Poolwater
2025-12-22
Om tjänsten
Som servicetekniker hos oss på Poolwater kommer du att ansvara för service och underhåll av simhallar, spa- och wellnessanläggningar för att säkerställa att de fungerar felfritt. Dessutom kommer du att vara vår förlängda arm genom att utbilda kunderna i underhållsåtgärder och vara deras närmaste kontakt vid behov. Du trivs med att arbeta självständigt och ha en nära relation med våra kunder, då du blir ett stöd och en viktig tillgång för dem i både akut och förebyggande service och underhåll.
Tillsammans med dina kollegor på Poolwater arbetar ni i ett nära samarbete vilket gör att vi kan skräddarsy våra erbjudanden efter kundens behov och önskemål. Allt för att kunden ska uppleva det som kännetecknar oss som företag: tryggt, enkelt och professionellt. Förutom att finnas till för våra befintliga kunder ser vi även att du arbetar proaktivt med att bearbeta nya potentiella kunder, för att på så vis öka tillväxten i ditt distrikt.
Du utgår från hemmet där du har din arbetsbil med dig. Ditt distrikt omfattar Helsingborg och angränsande områden, en region med stor potential och många spännande kundprojekt.
Om dig
Vi söker dig som:
Har ett tekniskt intresse och en tekniskt inriktad utbildning. (Utbildning och introduktion i våra produkter får du självklart)
Tidigare erfarenhet av arbete som servicetekniker eller likvärdigt
Har intresse för människor
Har bostadsort Helsingborg med omnejd
Har B-körkort
Meriterande är:
Erfarenhet av VVS/rörmokeri
Erfarenhet av arbete som inneburit förebyggande service, felsökning och programmering
Elkunskap
Vattenrening
Som person är du ansvarsfull och driver självständigt ditt arbete framåt. Du jobbar med kunden i fokus vilket skapar framgångsrika, långsiktiga och goda relationer. Du är lösningsfokuserad och trivs i ett arbete där ingen dag är den andra lik. Service är en stark drivkraft i dig vilket gör det naturligt för dig att stanna till hos nya potentiella kunder och erbjuda vår hjälp. Att ibland vara i väg på längre uppdrag som kräver några nätter borta ser du bara som en spännande och rolig bonus i arbetet!
Det är ditt engagemang och vilja att kontinuerligt lära dig nytt som är nyckeln till framgång.
Vi erbjuder
Utveckling & Variation: En roll där ingen dag är den andra lik, stöttad av ett gediget onboardingprogram (teori & praktik) och löpande kompetensutveckling.
Team & Trivsel: Du blir en del av ett kompetent team med hjälpsamma kollegor. Vår trivselgrupp anordnar aktiviteter för att stärka gemenskapen.
Förmåner & Trygghet: Vi erbjuder kollektivavtal, individuell lön, friskvårdsbidrag och servicebil i tjänsten.Om företaget
Poolwater AB grundades 1983 och är idag en av de ledande i branschen inom pooler och reningsanläggningar av kommunala badanläggningar, spaanläggningar och wellnessanläggningar. Vi är en komplett leverantör och genomför allt från planeringsskede till invigning. Vi ser lösningen när andra ser problem, det gör oss unika!
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringen samarbetar vi med Tacting där alla rekryteringskonsulter är certifierade enligt DNVs standard samt arbetar med fördomsfri rekrytering. Med hjälp av kapacitetstester och personprofilanalyser genomför Tacting en objektiv bedömning på hur du kan komma att hantera dina nya arbetsuppgifter hos oss och samtidigt minimera risken för diskriminering och särbehandling.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Ulf Holmgren, ulf.holmgren@tacting.com
, eller Daniel Wallström daniel.wallstrom@tacting.com
.
