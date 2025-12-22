Servicetekniker Halmstad
2025-12-22
Dematek AB är marknadens mest kompletta leverantör av lyftutrustning, service och säkerhetsutbildningar. Vi finns representerade över hela Sverige och nu söker vi ytterligare en servicetekniker till Halmstad med omnejd. Du kommer att få arbeta med lyftbranschens främsta varumärken och bli en del i vårt starka team på Dematek.
Om dig:
Du kommer att erbjudas en tjänst där du styr dina arbetsdagar och lägger upp ditt arbete självständigt ute hos våra kunder. Vi tänker att du uppskattar att arbeta med frihet under ansvar. Hos våra kunder kommer du att arbeta med förebyggande underhåll, service och montage av våra produkter såsom traverser, telfrar, pelarsvängkranar och mycket annat som har med lyft att göra. Vi ser gärna att du är en öppen person som tycker om att ha mycket kundkontakt och gillar att sälja både våra tjänster som produkter. Till din hjälp i ditt arbete har du tillgång till en välutrustad servicebil och du har många att ringa till när du behöver hjälp.
Vi erbjuder dig:
Som servicetekniker hos oss på Dematek får du ett varierat arbete där du har stor påverkan över din arbetsdag. Du kommer att få ett bra introduktionsprogram och löpande kompetensutveckling. Dematek är ett familjeägt företag där man månar om sin personal och vi tycker att vi har en stark teamkänsla där vi arbetar tillsammans för att uppnå våra mål. Hos oss kommer du få möjlighet att växa och utvecklas i din roll som servicetekniker både genom utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt ute hos våra kunder.
Vi arbetar enligt våra värdeord ÄGARSKAP - HANDLINGSKRAFT - TILLSAMMANS - HÅLLBART.
Vi erbjuder dig marknadsmässiga löner, kollektivavtal, arbetstidsförkortning och förmåner via Benify såsom friskvårdsbidrag och rabatter hos många företag.
Vi söker dig som har:
• Ett stort teknikintresse
• El-kompetens
• Tidigare arbetat som servicetekniker
• Erfarenhet av vanligt förekommande administrativa system
• B-körkort
• Grundläggande kunskaper i engelska
• Svenskt medborgarskap då vissa arbeten kräver säkerhetsklassad personbedömning
Det är meriterande om du kan PLC-programmering.
Viljan av att lära sig värderas större än att du klickar i rätt utbildning och bakgrund. Precisera gärna varför du är rätt för Dematek!
Arbetet är ibland fysiskt krävande och eftersom det ibland sker på hög höjd krävs det att du kan få godkänt tjänstbarhetsintyg för klättring med stor nivåskillnad. Även arbete under jord förkommer.
Vi ser gärna att du har ett stort teknikintresse, är noggrann, serviceinriktad och trivs med kundkontakt. Vi förutsätter att du kommunicerar obehindrat på svenska.

Publiceringsdatum
2025-12-22
Vi tror att du är bosatt kring Halmstad och du kommer att utgå från hemmet och ha möjlighet att ha din servicebil som förmånsbil. Tjänsten är på heltid. Det kan förekomma säkerhetsklassning samt alkohol- och drogtester ute hos våra kunder. Så ansöker du
Skicka in ansökan med personligt brev och CV på svenska eller snabbansök via LinkedIn. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dematek AB
(org.nr 556473-4886) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dematek Jobbnummer
9661221